KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki resmi sonuçlar belli oldu
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KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki resmi sonuçlar belli oldu

11.10.2020 23:52 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:56

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi sonuçları YSK tarafından açıklandı. YSK, Ersin Tatar'ın oyların 32,23'ünü, Mustafa Akıncı'nın ise oyların yüzde 29,84'ünü aldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin resmi sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı. YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik yaptığı açıklamada, seçimde 11 adayın hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığını ve seçimin ikinci tura kaldığını aktardı. Şefik, seçime katılımın ülke genelinde yüzde 58,21 olduğunu ve ikinci turun 18 Ekim'de Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı arasında olacağını açıkladı. YSK Başkanı, Tatarın oyların yüzde 32,34 ve Akıncı'nın ise yüzde 29,84 oy aldığını kaydetti.

SEÇİMLERE KATILIM YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE

Şefik, bugüne kadar seçimlere katılımın yüzde 60'ın üzerinde olduğunu ifade ederek, sonuçların açıklanmasının gecikmesinden dolayı özür diledi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve referandum neticesinin halka hayırlı olmasını dileyen Şefik, sakin bir seçim geçirdiklerini, alınan tedbirlere uyulduğunu ve haftaya da yapılacak olan seçimin böyle olmasını temenni etti.

HALK OYLAMASINDA GEÇERLİ OYLARIN YÜZDE 50'DEN FAZLASI "HAYIR"

YSK Başkanı, halkoylamasında geçerli oyların yüzde 50,13'ünün "hayır", yüzde 49,87'sinin ise "evet" çıktığını duyurdu. Şefik, "hayır" ve "evet" oyları arasındaki farkın sadece 283 oy olduğunu açıkladı. Şefik, halkoylaması için yanlış yönlendirmeler olduğunu kaydederek, yanlış yönlendirme yapanlara da teşekkür ettiğini dile getirdi.

Şefik ayrıca, YSK'ya bazı bilgilerin eksik ve geç verildiğini, haftaya işini tam yapmayanlara numara verilmeyeceğini vurguladı.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki resmi sonuçlar belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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