KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışı ve KKTC'nin sulama iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle hem Güzelyurt hem de Mesarya ovaları Anadolu suyu ile buluşacak ve buradaki üretsel yapımımızın verimliliği artırılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışı ve KKTC'nin sulama iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle hem Güzelyurt hem de Mesarya ovaları Anadolu suyu ile buluşacak ve buradaki üretsel yapımımızın verimliliği artırılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin Güzelyurt bölgesinde düzenlenen KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu.

Törene Tatar'ın yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'den KKTC'ye su getirilmesi projesinin bir hayal olarak görüldüğünü hatırlatarak 2010'dan önce yapılan çalışmalar ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla projenin hayata geçirilmeye başladığını kaydetti.

Kıbrıs'a su getiren asrın projesinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Tatar, "Asrın projesi 2015'te tamamlandı ve Geçitköy'de oluşturulan baraja su yavaş yavaş akmaya başladı. O günden bugüne yılda 75 milyon metreküp su buraya pompalanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tatar, 6 Ocak'ta 2020'de Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi'nde bir arıza meydana geldiğini hatırlatarak Türk hükümetinin büyük desteğiyle bu sorunun çözüldüğünü hatırlattı.

"Fevkalade önemli bir çalışmanın açılışındayız"

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışı ve KKTC'nin sulama iletim tünel hatlarındaki gelişmeyle hem Güzelyurt hem de Mesarya ovaları Anadolu suyu ile buluşacak ve buradaki üretsel yapımımızın verimliliği artırılacak. Hem narenciye hem de tarımsal faaliyetlere daha fazla bolluk ve bereketle yeni bir ivme kazandırılacak. Buradaki üretim yapısının daha verimli hale gelmesi için yapılan fevkalade önemli bir çalışmanın açılışındayız."

Egemen KKTC'nin ana vatanı Türkiye ile yaptığı bu çalışmalarla buradaki yapının daha da güçleneceğini belirten Tatar, bu çalışmaların KKTC ekonomisine de olumlu yansıyacağını ve geleceğe de daha umutla bakacaklarını söyledi.

"Anadolu suyunun KKTC'ye aktarılması, tam bir devrim niteliğindedir"

KKTC Başbakanı Saner ise Asrın Projesi'nin, birçok kişi tarafından gerçekleşmesi imkansız olarak görüldüğünü hatırlatarak 17 Ekim 2015'te bu projenin hizmete açıldığını, ortaya koyulan tüm hedeflerin birer birer gerçekleşmeye devam ettiğini kaydetti.

Saner, "Anadolu suyunun KKTC'ye aktarılması, tam bir devrim niteliğindedir. Bu kaynak, özellikle KKTC'deki insanımızın hayat kalitesini yükseltmiştir. Bugün ise hep birlikte yapacağımız açılış, yeşil Ada Kıbrıs'ımızın yeşermesine imkan yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'den yılda gelen 75 milyon metreküplük suyun KKTC'deki insanların içme suyu problemini çözdüğünü vurgulayan Saner, KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin ise Mesarya ve Güzelyurt ovalarına hayat vereceğini ifade etti.

Saner, "Dünya tarihinin en büyük salgın döneminin tetiklediği sosyal, ekonomik ve siyasi sıkıntılarla boğuşulan dönemde, hedeflerimize doğru ve kararlılıkla yürürken ana vatan Türkiye'nin bizimle birlikte olması çok büyük bir önem arz etmektedir." dedi.

Toplumsal kalkınmanın sembolü olacak KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışının KKTC'nin de geleceğini aydınlatacak bir proje niteliğinde olacağını ifade eden Saner, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törene video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan