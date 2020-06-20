KKKA ve Covid-19 ölümlerine özel izole tabut
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKKA ve Covid-19 ölümlerine özel izole tabut

KKKA ve Covid-19 ölümlerine özel izole tabut Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Korona virüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsleri nedeniyle ölen vatandaşları, virüsün yayılmaması için özel izole tabutlarla defnediyor Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Korona virüs ve Kırım...

20.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:40

KKKA ve Covid-19 ölümlerine özel izole tabut

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Korona virüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsleri nedeniyle ölen vatandaşları, virüsün yayılmaması için özel izole tabutlarla defnediyor

SİVAS - Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, Korona virüs ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsleri nedeniyle ölen vatandaşları, virüsün yayılmaması için özel izole tabutlarla defnediyor.

Sivas Belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğü Covid-19'la mücadele kapsamında hijyen koşullarını üst seviyeye çıkarttı. Cenazelerini almak için müdürlük binasına gelen vatandaşlar, ateşlerinin ölçülmesinin ardından ellerini dezenfekte edilip, maske kontrolü yapılarak binaya alınıyor. Cenaze nakil işlemlerinde, tabutlar ve cenaze araçları dezenfekte edilip vatandaşların hizmetine sunuluyor. Tedbirler kapsamında, KKKA ve Covid-19 cenazelerine özel izole, kurşun kaplama, sızdırmaz tabutlar kullanılıyor. Tabutla beraber defnedilen KKKKA ve Covid-19 cenazeleri özel karışım antibakteriyel toprakla örtülüyor.

Özel tabut ve özel toprak

Uygulamaları hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, cenaze işlemlerinde vatandaşlardan hiçbir ücret alınmadığını belirtip, vatandaşların kendi acılarının dışında hiçbir şeyi düşünmelerini istemediklerini söyledi. Alınan ek tedbirlerle, hastalığın başka insanlara bulaşmasını engellemeyi amaçladıklarını ifade eden Duman, "Malum salgın hastalıklara karşı bizimde özel tedbirlerimiz var. Cenazeler, ruhunu teslim ettikten sonra Sağlık İl Müdürlüğü hastane yönetiminin görevlilerince direkt olarak temasa geçiliyor. cenazelerin yıkanması ve diğer işlemlerin tamamlanmasının Tek kullanımlık tabutlarımız var, cenazeleri bu tabutla beraber defnediyoruz. Topraklarında da özel bir işlem gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada ki morglarımızda ve gasil hanelerimizde onlara uygun şekilde işlem yapıyoruz. Burada gassallarımızın tek kullanımlık kıyafet kullanması, tek kullanımlık tabutların bulunması bizim için önemli. Sivas merkezde 12 Covid-19 hastamızı kaybettik ve defin yaptık. Bir tane de KKKA hastamızın defini gerçekleşti. Sadece defin hizmeti değil aynı zamanda taşıma ve nakil işlemi de gerçekleştiriyoruz. Taşıma araçlarımızı özel dezenfekte ediyoruz. Hem burada cenazeyi teslim etmeden, hem de cenazeyi teslim ettikten sonra araçlarımızın içinde motorlu dezenfektan makinalarıyla dezenfekte yapıyoruz. Burada asıl hassasiyet, hastalığın başka insanlara bulaşmasını engellemek. Sızdırmaz tabutlarımızla, özel kıyafetlerimizle, maskelerimizle ve siperlik malzemelerimizle bu hizmeti göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

7/24 Cenaze hizmeti

Vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini belirten Duman, cenaze işlemlerinde hiçbir ücret almadıklarını belirtip "Pandemi süreci boyunca Mezarlıklar Müdürlüğümüzün personeli, özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Salgın ne kadar tehlikeli olursa olsun bütün vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat hizmet verme gayretinde bulundular. Sivas belediyesi olarak mezarlık ve cenaze hizmetleriyle ilgili genel çağrımız şudur, biz insanların ne ihtiyacı varsa bunu karşılamak için gönüllüyüz. Bir cenaze ruhunu teslim ettikten sonra kefenlenmesi, tabutu, defini, mezar yerinin belirlenmesi, tahtalarına kadar her şeyi biz burada hazır bir şekilde bulunduruyoruz. Cenaze sahiplerinin kendi acıları dışında hiçbir şeyi düşünmelerini istemiyoruz. Pandemi sürecinde camilerde cenaze namazı kılınmamasıyla birlikte mezarlık müdürlüğümüzün önünü de cenaze namazı kılınabilir halde düzenledik" şeklinde konuştu.

KKKA ve Covid-19 ölümlerine özel izole tabut

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü getirince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü getirince Erdoğan'dan uyarı geldi: Kış mevsiminde çekilmiş olanları değil, şu anı...
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Haber
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor Haber
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Fenerbahçe'nin Beşiktaşlı Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le anlaştığı ileri sürüldü
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek
Hac ibadeti bu sene gerçekleştirilemezse kurada ismi çıkanların hakkı bir yıl ötelenecek
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Göle dönen yolda ilerlemekte ısrar edince motosikletini akıntıya kaptırdı
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Kasım-Aralık aylarında koronavirüs vakaları artabilir
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
İŞKUR'dan sahte web sitelerine karşı uyarı: İtibar etmeyin
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Akhisarspor'da Yılmaz Vural dahil toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Sörfçü Blaze Angel Roberts'ın hesabını ele geçiren Türk hacker'lar, cinsel içerikli videolarını paylaştı
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Aslan görüldü iddiaları sonrası Çorum'u karıştıran kayıp aslan ilanı
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Binali Yıldırım
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Servet Yardımcı Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Dha Kadın
Şu an buradasınız: KKKA ve Covid-19 ölümlerine özel izole tabut - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 14:52:12. #1.15#
title