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Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Son dönemde paylaşımlarıyla ön plana çıkan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, Instagram hesabından bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Kızlarıyla birlikte tatilin tadını çıkaran anne Öztel, pembe bikinisiyle boy boy pozlarını paylaştı.

Şöhreti genç yaşta yakalayan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de son dönemlerde dikkat çekiyor. Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Havva Öztel, kızlarıyla birlikte tatil için Dubai'ye uçtu.

KIZLARINI GÖLGEDE BIRAKTI

Sosyal medyada oldukça aktif olan anne Öztel, zaman zaman cesur paylaşımlara da imza atıyor. Dubai tatilinin keyfini çıkaran Havva Öztel, iddialı tarzını bir kez daha ortaya koydu. Öztel, pembe bikinisiyle plajda çektirdiği pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Kızlarının şöhretiyle tanınmaya başlayan Öztel, kızlarını gölgede bırakıyor.

İşte Havva Öztel'in o pozları;

Kızlarını solladı! Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Kızlarını solladı! Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Kızlarını solladı! Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Kızlarını solladı! Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Kızlarını solladı! Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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