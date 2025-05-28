Kızılcık Şerbeti Fatih ölüyor mu, Fatih öldü mü? Kızılcık Şerbeti Fatih diziden ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti Fatih ölüyor mu, Fatih öldü mü? Kızılcık Şerbeti Fatih diziden ayrıldı mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 3. kez sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. 30 Mayıs'ta yayınlanacak Kızılcık Şerbeti sezon finalinden bir sahne sızdı. O görüntüler dizinin hayranlarını ayağa kaldırdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Fatih ölüyor mu, Fatih öldü mü? Kızılcık Şerbeti Fatih diziden ayrıldı mı?

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 30 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek olan ve 3. sezon finali bölümünden bir sahne, yayın tarihinden önce sosyal medyaya sızdı. Peki, Kızılcık Şerbeti Fatih ölüyor mu, Fatih öldü mü? Kızılcık Şerbeti Fatih diziden ayrıldı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ FATİH ÖLÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finalinde, seyirciyi şoke edecek bir gelişme yaşanacak. Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Kızılcık Şerbeti'nde Işıl ve Mustafa'nın yaşayacakları olay, tüm dizinin kaderini değiştirecek.

Psikolojisi iyice bozulan Mustafa, tüm dizinin kaderine yön verecek. Kulislerde konuşulan iddiaya göre; Mustafa, Işıl'a zarar verecek. Yine iddiaya göre, Işıl üzerinden Kızılcık Şerbeti'nde bir kez daha Görkem hikayesi işlenecek.

Geçtiğimiz sezon finalinde; tüm yaptıkları ortaya çıkan Görkem, Fatih'ten kaçmak isterken pencereden düşmüş ve Fatih suçlu bulunarak hapise girmişti. Şimdi benzer bir hikayenin Işıl ve Mustafa için olması bekleniyor.

Tıpkı Görkem gibi psikolojisi bozuk olan ve türlü türlü kumpaslar çeviren Işıl, ölümle burun buruna gelebilir. Bu duruma neden Mustafa olabilir ve Mustafa da, yeni sezonda hapise girebilir.

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in ölüp ölmeyeceği ise 30 Mayıs Cuma akşamı belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ KARAKTERLERİ

Barış Kılıç… Ömer

Evrim Alasya… Kıvılcım

Ahmet Mümtaz Taylan… Abdullah

Sıla Türkoğlu… Doğa

Doğukan Güngör… Fatih

Ceren Yalazoğlu… Nursema

Şebnem Bozoklu… Meri

Batuhan Bozkurt Yüzgüleç… Firaz

Feyza Civelek... Nilay

Ece İrtem....Işıl

Soydan Soydaş...Kayhan

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Kızılcık Şerbeti, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin hayatına odakalanıyor. Doğa ve Fatih, farklı kültürlere sahip olan iki ailenin çocuklarıdır. Dağa'nın hamlie kalmasının üzerine, çiftin yıldırım nikahıyla evlenmesinin ardından, hem Doğa ve Fatih hem de aileleri kendilerini türlü olayların içinde bulur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'da dikkat çeken mesaj: Üç devlet tek millet

Erdoğan, masadaki diğer lideri unutmadı: Üç devlet tek millet
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Bolu'da gece saatlerinde büyük kavga

Sokak ortasında birbirlerine girdiler, mahallelinin tepkisi sert oldu
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın

Arda Güler'i havalara uçuracak haber
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.