Kızılcık Şerbeti 108. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gold Film imzası taşıyan yapım, ilk kez 13 Ekim 2022'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın bulunduğu dizinin senaryosunu Melis Civelek yazıyor. Her hafta gündeme oturan yapım; etkileyici sahneleri, güçlü hikâyesi ve karakterleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ise hem yeni bölümü canlı takip edebilmek hem de önceki bölümlerde neler yaşandığını hatırlamak için araştırmalarını sürdürüyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kızılcık Şerbeti'nin 106. bölümünde Işıl, kendisini tehdit eden kişinin kim olduğunu ortaya çıkarmak ister. İlk olarak Koray'ın yattığı hastaneye giden Işıl, onun durumunu görünce ondan şüphelenmekte haksız olduğunu anlar. Bunun ardından aklında Mustafa ihtimali belirmeye başlar.

Nursema ile Firaz'ın ilişkisi düzene girmiştir ve Nursema artık anne olma hayaliyle yanıp tutuşmaktadır. Ancak onun farkında olmadığı gerçek, Firaz'ın gizlice başka biriyle birlikte olduğudur.

Abdullah, Mustafa'yı ziyaret etmeye karar verir. Bu ziyarette Nilay ve küçük oğlu da ona eşlik eder. Baba ile oğulun karşılaşması oldukça duygusal anlara sahne olur. Öte yandan, Fatih ile Doğa'nın evliliği iyice çıkmaza girmiştir. Doğa boşanmak istediğini dile getirse de Fatih bu sözleri önemsemez.

Şirket adına alınan teknede Asil'in düzenlediği partiye herkes katılır. Ömer ise arkadaşının oğluna yardım etmek isterken ummadığı bir gerçekle yüzleşerek büyük bir şok yaşar.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

108. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 108. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Paylaşılan tanıtımda Mustafa'nın hastaneden taburcu oluşu duygusal anlar yaşatır. Abdullah, aile içinde yaşanan gerilimi sona erdirmek ve barışı sağlamak ister. Nilay ise o geceki olayların perde arkasını çözmeye çalışır.

Ömer, arkadaşının oğluna yardım ederken kendini olayların merkezinde bulur ve vicdan azabıyla yüzleşir. Kıvılcım ise yaşananlardan habersiz bir şekilde eşine destek olmaktadır. Bu sırada Nursema ile Firaz birbirlerine içlerini dökerken, duygusal sarılmaları dikkat çeker. Tanıtımın final sahnesinde Asil'in, Doğa ve Fatih ile çıktıkları yemeğe yanında getirdiği genç kadın, çifte büyük bir şok yaşatır.