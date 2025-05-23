Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 102. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nursema; Asude ve Işıl'ın evliliği hakkındaki konuşmalarına ateş püskürüyor. Nursema'nın Asude ile arasının giderek açılması dikkat çekerken Ömer ve Kıvılcım'ın aynı eve taşınmaları sevinç yaratıyor. Nilay, Mustafa'ya tepki gösterirken Mustafa'nın sakladığı bir silahı olduğu ortaya çıkıyor. Sezon finaline yaklaşan fenomen dizinin 102. bölümünde silahı olan Mustafa'nın planı büyük bir merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 102. Bölümünde; Işıl'ın ipini çektiğini düşünen Nursema, onun tarafından yapılan akıllı bir hamleyle iyice köşeye sıkışacaktır. Ailesiyle arası iyice açılan Nursema gittikçe yalnızlaşırken kocası ile olan problemler de gün yüzüne çıkmaya başlar. Ömer ve Kıvılcım'ın nikah yenilemeye gittikleri gün Metehan'ın bıçaklı saldırıya uğraması herkesi derinden sarsar. Başta Ömer ve Leman olmak üzere herkes hem şokta hem de çok üzgün bir haldedir. Sonunda Sevtap'ın rüyaları gerçek olmuştur, şarkısına klip çekilir. Meri'yi evden göndermeyi kafasına koyan Işıl, işe Nilay'ı, Mustafa ve Meri konusunda işleyerek başlar. Planı tıkır tıkır yürür ve sonunda amacına ulaşır.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

Defne'nin, Fatih'e yaklaşmaya çalışması her ne kadar Fatih tarafından reddedilse de olayın sonunu yakalayan Doğa'ya bu durumu bir türlü açıklayamaz. Fatih çaresizdir. İmdadına Işıl yetişir ve usta bir düzenlemeyle gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. Beril tarafından kaçırılan Sönmez'i, Kıvılcım ve Ömer bulur. Beril'in tüm bu olayları neden yaptığı ortaya çıkar, ancak Beril canına kıymıştır. Yaşanan olaylardan çok etkilenen Sönmez, kimseye daha fazla yük olmamak için huzurevine gitmeye karar verir. Mustafa'nın evdeki herkese ama özellikle Nilay'a kötü davranması sonunda Nilay'ın canına tak eder. Artık o da alttan almayacaktır. Işıl'ın eski sevgilisi Leo'nun ortaya çıkması Işıl'ın canını sıkar. Leo hiç de iyi niyetlerle gelmemiştir. Bir taraftan evde Nursema ile uğraşan Işıl için halledilmesi gereken bir durum daha oluşmuştur. Onun konuşmalarını duyan Nilay'ın bunları Nursema'ya yetiştirmesi ise büyük olayların habercisi gibidir.

KIZILCIK ŞERBETİ BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

Kızılcık Şerbeti bölümlerini Show TV portallarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.