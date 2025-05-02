Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle!

Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı araştırıyor. Kızılcık Şerbeti 100. bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı izle!

KIZILCIK ŞERBETİ 100. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti 100. bölümde izleyicileri yine heyecan dolu anlar bekliyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki ilişkiler daha da karmaşık hale geliyor ve dizinin gidişatını etkileyecek büyük kararlar alınacak. Kızılcık Şerbeti fragmanlarını Show TV platformlarından takip edebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 7 Mart Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Abdullah, Mustafa'ya Işıl ile evlendiğini söylerken Kıvılcım'ın Beril hakkındaki şüpheleri artıyor. Asude, Nursema hakkında Firaz'ı dizginleri ele alması konusunda uyarırken Firaz, Nursema'ya evlilik teklifi ediyor. İkilinin bu adımı, yeni bölüme olan ilgiyi artırıyor. Mustafa'nın eve dönüşüyle Ünal köşkünde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken Işıl ile karşılaşması, tatsız geçeceğinin sinyallerini veriyor. Fatih ve Defne'nin yakınlaşması, "Fatih tekrar hata mı yapacak?" sorusunu akıllara getiriyorken Ömer de Beril'den şüpheleniyor. Tanıtımın finalinde, Beril ve Sönmez'in yürüyüşleri sırasında Beril'in Sönmez'i denize itmesi, yaşanacakların habercisi oluyor. Yeni bölümde Sönmez'e ne olacağı ise merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin ölümünü atlatamayarak sinir krizi geçiren Mustafa'yı ailesi mecburen hastaneye yatırmıştır. Mustafa'nın durumunun pek de iç açıcı olmadığını doktorlardan öğrenen Ünal ailesi çaresiz bir haldedir. Nilay kocasını hastanede yalnız bırakmamak için sık sık ziyarete gitse de bir türlü görüşemez. Kıvılcım'ın programına konuk olduktan sonra sosyal medyada ilgi görmeye başlayan Beril'in keyfi yerindedir. Yaşananlardan bunalan Fatih, stresini atmak için spor salonuna yazılır. Ömer ve Kıvılcım gittikleri bir tiyatro oyunu sonrası sanatçı ile ilişkileri ilerleteceklerdir. Abdullah'ın evlenme konusunda yavaştan aldığını düşünen Işıl, onu tetiklemek için bir otelde işe başlar. Abdullah bu durumu öğrenince çok bozulur. Ve yeterince zaman geçtiğine inandığı zaman harekete geçmeye karar verir.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Diziyi televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz..