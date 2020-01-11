Kızılay Meydanı'nda Uygur Türklerine destek eylemi

11.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:46

Çin zulmü altında olan Uygur Türkleri'ne destek vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kızılay Meydanı'nda eylem yapıldı. Eyleme Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz'da destek verdi.



Başkentte, Çin'in Uygur Türkleri'ne yaptığı işkence ve zulme karşı Kızılay Meydanı'nda eylem yapıldı. Eyleme Ardahan Bağımsız Milletvekili Yılmaz'da katıldı. Eylemde ayrıca Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri aileleri de hazır bulundu. Ailelere destek vermek amacıyla basın açıklaması yapan Yılmaz, "Maalesef dünyanın her tarafındaki kanayan yaralara duyarlılık marifetini gösteren uluslararası toplum Uygurlara sıra gelince kulaklarını tıkıyor. Gözlerini kapatıyor. Biz bunu kınıyoruz. Bunlar bizim kardeşlerimizdir. Doğu Türkistan'da Hun Devletini, Göktürk Devletini kuran insanlar ve oranın sahipleri orada zulüm altında bunlar. Bu zulme sessiz kalanlar gerçekten büyük bir insanlık ayıbını ve suçunu işliyorlar. Bu zulmü kınıyoruz. İnsanlık onuruna aykırı bir durum söz konusu, insanlık onuru ayaklar altına alınmış. Uygurların evleri dedektiflerle kontrol ediliyor. Kılık kıyafetleri maalesef engelleniyor. Eğitim adı altında han Çinlilerin eğitimi empoze ediliyor. Ayrıca sokaklar kameralarla dolu, yüz tanıma kameralarıyla uygular adeta her gün işkenceye maruz bırakılıyor ve taciz ediliyorlar" dedi.



Uluslararası toplumun sessiz kaldığını sözlerine ekleyen Yılmaz, "Biz dünyanın dört bir tarafında olan Türklere sesleniyoruz. Türkler uyumayın ayakta kalın. Uygurları, bir millet olarak dünyaya tanıtmak isteyen insanlar baskı altında ve hapishanelerde. Buna ses verin yalnız olmadıklarını anlasınlar hiçbir şey yapamıyorsanız, gök kubbe altında adaletin sesi olun. O bölge Divanı Lügatit Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut'un diyarı, orası Türk diyarı, önce işgal edildi, etnik temizlik başladı, kültürel miras yok ediliyor, mezarlarına bile girdiler. Maalesef dünya sessiz, biz istiyoruz ki o toplama kampları dağıtılsın, Uygurlara özgürlük verilsin, dillerini rahatça kullansınlar, evlerine girilmesin, çocuklar ailelerinden kopartılıp alınmasın, kadınlara ve insanlık onuruna aykırı işkence son bulsun istiyoruz" diye konuştu.



Yılmaz basın açıklamasının ardından Uygur çocukları ve aileleriyle birlikte fotoğraf çekildi. - ANKARA

Kaynak: İHA