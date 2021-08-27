Kızılay'ın Kadın Tematik Çalışma Kampı

Kızılay Kadın Teşkilatının Türkiye genelinde şubelerde faaliyet gösteren 115 Kadın Teşkilatı Başkanının katıldığı Tematik Çalışma Kampını 2-14 Ağustos tarihlerinde Heybeliada'da gerçekleştirdiği bildirildi.

Kızılay Kadın Teşkilatının Türkiye genelinde şubelerde faaliyet gösteren 115 Kadın Teşkilatı Başkanının katıldığı Tematik Çalışma Kampını 2-14 Ağustos tarihlerinde Heybeliada'da gerçekleştirdiği bildirildi.

Türkiye genelinde şube faaliyetlerinde kadınların aktif rol alması ve çalışmalara etkin şekilde katılım göstermeleri için çeşitli etkinlikler organize eden Kızılay, bu etkinliklere bir yenisini daha ekledi. 2-14 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Heybeliada'da gerçekleştirilen Kızılay Kadın Tematik Çalışma Kampına 1. devrede 55, 2. devrede ise 60 Kadın Başkanı katılım gösterdi.

Türk Kızılay Kütahya'yı temsilen de Kadın Kolları Başkanı Semra Sarıışık Tozaraydın ikinci devre kampına katıldı. Kadın kollarının yapmış olduğu faaliyetleri slayt sunumu ile anlatan Başkan Tozaraydın, yapmayı planladıkları etkinlikler ve projelerle ilgili bilgi verdi. Tozaraydın, kampa katılım belgesi ve 'Sosyal Medya Kullanımı' hususunda, aktif ve etkin performansından dolayı Teşekkür Belgesini Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı'dan teslim aldı.

Bir hafta boyunca yapılan kampta yapılan Kızılay Kadın Teşkilatlanma Modeli Eğitimi, Gönüllü Yönetim Sistemi Eğitimi, Sosyal Medyayı Etkin ve Etkili Kullanma Eğitimi, Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi ve Sağlıklı Beslenme Semineri gibi eğitimlerin yapıldığı kampta ayrıca gelir getirici faaliyetler kapsamında "Geri Dönüşüm Malzemelerinden Hediyelik Tasarlama" atölyesi gerçekleştirildi.

Verilen eğitimlere, atölye çalışmaları ve etkinliklere katılan Tozaraydın, diğer illerin kadın kolları başkanlarıyla eğitici ve öğretici bir hafta geçirdiklerini ve Kütahya ili için güzel projeler hazırlandıklarını söyledi.

Türk Kızılay yöneticilerin de ilgiyle takip ettiği kampa, Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, Genel Sekreter Hüseyin Can, Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Meriç Yılmaz, Şubeler Yönetişim Ofisi Başkanı Şemsi Kamile Canbay, Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin ve Gönüllü Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş da katılarak Kızılay Kadın Başkanlarıyla bir araya geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı