Kızılay Batı Karadeniz'de sıcak yemek vermeye başladı
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Kızılay Batı Karadeniz'de sıcak yemek vermeye başladı

Kızılay Batı Karadeniz'de sıcak yemek vermeye başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'de etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken yağışlardan en çok etkilenen Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya hareket eden Kızılay ekipleri vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Batı Karadeniz'de etkisini gösteren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken yağışlardan en çok etkilenen Sinop, Bartın ve Kastamonu'ya hareket eden Kızılay ekipleri vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı.

Türkiye'nin güneyi orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürürken kuzeyinde ise şiddetli yağışlar etkili oluyor. Aralarında Sinop, Bartın, Kastamonu, Samsun ve Karabük'ün de bulunduğu iller yoğun yağışlara teslim oldu. Sel haberini alan Kızılay afet ekipleri, selden etkilenen bölgelerdeki şube ve temsilciliklerle alana hareket ederek afetin ilk dakikalarında ihtiyaç tespiti yaptı.

KIZILAY 200 KİŞİLİK AFET UZMANI VE GÖNÜLLÜSÜYLE SAHADA

Mağdur olan vatandaşlar için afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle selin en çok etkilediği Sinop'un Ayancık ilçesi, Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ihtiyaçları karşılayan Kızılay, Kastamonu'daki vatandaşlar için de Ankara ve Düzce'den 5000'er kişilik mobil mutfak araçlarını selzedelerin hizmetine sundu. Selin meydana geldiği saatlerden bu yana yaklaşık 200 kişilik ekiple desteğini sürdüren Kızılay, gerek evlerinde kalıp mutfakları ve yiyecekleri sel sularına kapılan, gerekse tahliye edilen kişilere sıcak yemek vermeye başladığını belirtti. Günde üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra kumanya ve içecek gibi yardımlarıyla da selzedelere destek olan Kızılay, tüm imkanlarıyla yaraları sardığını ifade etti.


Kızılay Batı Karadeniz'de sıcak yemek vermeye başladı
Kızılay Batı Karadeniz'de sıcak yemek vermeye başladı
Kızılay Batı Karadeniz'de sıcak yemek vermeye başladı
Kızılay Batı Karadeniz'de sıcak yemek vermeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir.
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Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan selin vurduğu 3 ile uyarı: Güvenli bölgeleri terk etmeyin
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