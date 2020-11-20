Kızamık nedir? Kızamık nasıl bulaşır, nasıl geçer? Yetişkinlerde kızamık hastalığı tedavisi nasıl olur?

Genellikle çocuklarda görülen kızamık hastalığı her yaşta görülebilir. Döküntü ve kızarık şeklinde kendini belli eden hastalık nedir? Kızamık hastalığı nedir? Kızamık nasıl olur? Kızamık hastalığı belirtileri nelerdir? Kızamık hastalığı tedavisi, kızamık aşısı yan etkileri nelerdir? Kızamık olan biri yeniden olur mu? 2021'de kızamık artacak mı?

Kızamık çeşitli belirtiler ile anlaşılan genellikle çocuk yaşlarda görülen deri hasatalığıdır. Kızamık bulaşıcı mı? Kızamık nasıl olur? Kızamık hastalığı belirtileri nelerdir? Kızamık aşısı yan etkileri nelerdir? gibi soruların yanıtı haberimizde yer almaktadır.

KIZAMIK NEDİR?

Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur. Virüsün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Şikayetler başlamadan önceki iki gün ile döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı dönemdir. Bir kez geçirildiğinde hayat boyu bağışıklık bırakır.

KIZAMIK HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kızamığın belirtileri virüs bulaştıktan sonra yaklaşık 8 ila 12 gün sonra ortaya çıkar. Kızamık hastalığının ilk belirtileri şunlardır;

Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi soğuk algınlığı belirtileri.

Yüksek ateş ve halsizlik

ve halsizlik Kuru öksürük

Boğaz ağrısı

Yorgunluk

Işığa duyarlı, şişmiş, ağrılı ve iltihaplı gözler ( konjonktivit )

) Ağız içinde küçük grimsi beyaz lekeler(koplik lekeleri)

Vücutta döküntü

Bu ilk belirtilerden yaklaşık 2-4 gün sonra ilerleyen dönemde kızamık döküntüsü başlar. Kızamık döküntüsü; vücutta küçük kırmızı-kahverengi, yassı ya da hafif kabarık noktalar şeklinde görünümündedir. Kızamık döküntüsü yüz ve baş bölgesinden başlar ve yukarıdan aşağıya doğru yayılım gösterir. Döküntüler gövde de birleşme eğilimi gösterirken kol ve bacaklarda ayrı ayrı lezyonlar olarak görülür. Kızamık döküntüsü ile birlikte hastada çok yüksek ateş vardır. Kızamık lekelerinin yaşandığı dönemde ateş 40-41 dereceye kadar yükselebilir. Döküntüler yaklaşık 4 gün kadar devam eder ve hafif bir soyulma ile başladığı gibi yukarıdan aşağıya doğru solarak kaybolur. Döküntülerin solmasıyla birlikte hastanında ateşi düşer.

KIZAMIK TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hastanın 10 gün süreyle izole edilmesi uygundur.

Ateş düşünceye kadar yatak istirahati gerekir.

Şikayetlere yönelik tedavi uygulanır. Ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve öksürük şurupları kullanılabilir.

Bakterilere bağlı komplikasyon gelişmediği sürece antibiyotik tedavisi verilmemelidir.

Kızamığın yayılmasına karşı en önemli önlem aşılamadır. Ancak kızamık hastalığının kesin bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı tedaviler uygulanabilmektedir.

Kızamığa eşlik eden ateş varsa ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Aspirin kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Bu gibi durumlarda aspirin kullanılması reye sendromu gibi çok daha ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Çocuğunuzun bol su tüketmesine özen gösterin

Öksürük veya boğaz ağrısı için hava yollarını rahatlatacak nemlendiriciler kullanılabilir

Parlak ışığın rahatsız ettiği durumlarda çocuğunuzu güneş ışığından uzak tutup güneş gözlüğü kullanabilirsiniz.

Kızamık ile birlikte zatürre veya kulak enfeksiyonu gelişirse doktorun önerdiği bir antibiyotik kullanılabilir.

A vitamini takviyesi şikayetlerin daha az yaşanmasına yardımcı olabilir.

Bebekler dahil, aşılanmamış insanlar virüs bulaşmasından 72 saat sonra kızamık aşısı yapılabilir.

Hamile kadınlar, bebekler ve hastalığa maruz kalmış bağışıklık sistemi zayıf kişilerde bağışıklık serum globülini adı verilen bir protein enjeksiyonu kullanılabilir. Virüse maruz kaldıktan sonraki altı gün içinde verildiğinde, bu antikorlar kızamık oluşumunu önleyebilir veya şikayetleri azaltabilir.

KIZAMIK HASTALIĞI BULAŞICI MI?

Kızamık hastalığı bulaşıcıdır ve kişinin kendini izole etmesi gerekir. Kızamık, solunum sisteminin viral bir enfeksiyondur ve çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık, enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilen çok bulaşıcı bir hastalıktır.

KIZAMIK NASIL BULAŞIR?

Kızamık, solunum sisteminin viral bir enfeksiyondur ve çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık, enfekte olmuş mukus ve tükürük ile temas yoluyla yayılabilen çok bulaşıcı bir hastalıktır. Kızamık virüsü ile enfekte bir kişi, öksürdüğü veya hapşırdığı sırada enfeksiyonu havaya bırakabilir. Birkaç saat boyunca yüzeylerde yaşayabilen kızamık virüsü yakın çevredeki herkesi etkileyebilir. Kızamık çok bulaşıcı bir hastalıktır. Çok bulaşışı bir hastalık olan kızamık, aynı oda içinde bulunan ve aşı olmayan 10 kişiden 9'una bulaşabilir. Kızamık olan bir kişi virüsü yaklaşık bir hafta boyunca başkalarına bulaştırabilir.

KIZAMIK KAÇ GÜN SÜRER?

Kızamık döküntüsü ve ateşi ortalama 4-5 gün sürer, kuru öksürük ise bir hafta ile 10 gün kadar devam edebilir. Beş günden uzun süren ateş durumunda kızamığa bağlı gelişebilen komplikasyonlar akla gelmelidir. Bunlar içinde en sık olarak orta kulak iltihabı ve zatüre en sık olanlarıdır.

YETİŞKİNLERDE KIZAMIK TEŞHİSİ NASIL YAPILIR?

Kızamık tanısı genellikle doktor muayenesi ile konulabilmektedir. Kızamık hastalığının karakteristik deri döküntüsü ve ağız içinde çıkan lekelerden (koplik lekeleri) teşhis edilebilir. Belirtilerin farklı hastalıklarla karıştırılma olasılığına karşı kan testi ile kızamık teşhisi netleştirilebilir.

2021'DE KIZAMIK ARTACAK MI?

The Lancet dergisinde yayımlanan yeni bir makale, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek yıkıcı kızamık salgınlarını önlemek için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu.

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nden ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kızamık ve kızamıkçık aşıları ile ilgili SAGE Çalışma Grubu Başkanı Profesör Kim Mulholland, bu yıl birçok çocuğun kızamık aşısını olamadığını ve bu durumun gelecekteki kızamık salgınlarını kaçınılmaz hale getirdiğini söyledi.

Profesör Mulholland, 2020'nin kızamık açısından sakin bir yıl olduğunu, kısmen seyahat kısıtlamalarına ve ulusal Covid-19 kontrol önlemlerine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik etkilerin çok sayıda çocuklukta yetersiz beslenme olgusuna yol açacağını açıkladı.

Yetersiz beslenme, kızamığın şiddetini arttırarak, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde daha kötü sonuçlara ve daha fazla ölüme yol açabilir.

Profesör Mulholland, "Tüm bu faktörler ve artan ölüm oranları 2021'deki şiddetli kızamık salgınları için ortam yaratıyor" dedi.