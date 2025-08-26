Psikolojik drama türündeki yapım, gerek güçlü hikâyesi gerekse yıldız oyuncu kadrosuyla sezonun dikkat çeken işlerinden biri olarak öne çıkıyor.Kıskanmak dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

EDEBİYATTAN EKRANA: "KISKANMAK"IN UYARLAMA HİKÂYESİ

"Kıskanmak" dizisi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından uyarlanıyor. İlk kez 1946 yılında yayımlanan eser, dönemin toplumsal yapısını, aile ilişkilerini ve kıskançlık duygusunun insan ruhundaki yıkıcı etkilerini çarpıcı bir dille ele almıştı.

Romanın dizileştirilmesi, edebiyat ile televizyonun buluşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eserin derinlikli anlatımı, modern yapım teknikleriyle birleşerek izleyiciye hem klasik bir edebi tat hem de sinematografik bir şölen sunmayı amaçlıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

"Kıskanmak" dizisinin en çok konuşulan yanlarından biri de hiç kuşkusuz oyuncu kadrosu oldu. Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen Özgü Namal, dizinin başrolünde Seniha karakterine hayat veriyor. Seniha, yıllarca içine attığı duygularla boğuşan, kıskançlığın esiri olmuş bir kadını canlandırıyor.

Başrollerde Özgü Namal'a, başarılı oyuncu Mehmet Günsür eşlik ediyor. Günsür, Seniha'nın ağabeyi Halit rolünde karşımıza çıkacak. Aile bağlarının gölgesinde yaşanan çatışmalar, Halit ve Seniha arasındaki ilişki üzerinden şekillenecek.

Genç kuşağın başarılı isimlerinden Selahattin Paşalı, dizide Nüzhet karakterini canlandıracak. Nüzhet, aile ve toplum baskısının ortasında kalan, karmaşık ilişkiler yumağının kilit noktası olacak.

Bir diğer önemli karakter ise Mükerrem. Bu rolle Hafsanur Sancaktutan izleyici karşısına çıkacak. Mükerrem, Halit'in nişanlısı olmasına rağmen Nüzhet ile yaşadığı yasak ilişki nedeniyle büyük bir çatışmanın odağında yer alacak.

Kadronun geri kalanında ise Ayda Aksel, Hande Doğandemir, Beril Pozam ve İpek Tuzcuoğlu gibi deneyimli oyuncular bulunuyor.

YÖNETMEN VE SENARİST KOLTUĞUNDA GÜÇLÜ İSİMLER

Dizinin yönetmenliğini, daha önce başarılı dramalara imza atmış olan Nadim Güç üstleniyor. Karakter odaklı hikâyeleri ekrana taşımadaki başarısıyla bilinen Güç, "Kıskanmak"ta da psikolojik yoğunluğu yüksek sahneler sunmaya hazırlanıyor.

Senaryo ise usta kalem Yılmaz Şahin tarafından kaleme alınıyor. Örik'in klasik eserini günümüz televizyon anlayışına uygun biçimde uyarlayan Şahin, hem eserin ruhunu korumayı hem de geniş izleyici kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.

NEDEN EYLÜLDE YAYINLANIYOR?

Televizyon ve dijital platform dünyasında Eylül ayı, sezon açılışlarının yapıldığı en yoğun dönem olarak bilinir. İzleyici alışkanlıklarının yeniden şekillendiği bu dönemde, kanallar yeni dizilerini izleyiciye sunar. "Kıskanmak"ın da 13 Eylül Cuma günü ekran yolculuğuna başlaması, stratejik bir karar olarak yorumlanıyor.

Bu sayede dizi, hem yeni sezonun dinamizminden yararlanacak hem de izleyici ilgisinin en yoğun olduğu dönemde dikkat çekmeyi başaracak.

Yapım şirketi tarafından yapılan resmi açıklamayla dizinin yayın tarihi kesinleşti. 13 Eylül 2025 Cuma akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan dizi, saat 20.00'de yayınlanacak. Proje, NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

YAYIN STRATEJİSİ VE İZLEYİCİYE SUNULAN ÖZGÜRLÜK

"Kıskanmak" dizisi, sadece yayınlandığı saatle sınırlı kalmayacak. Bölümler, yayınlandıktan sonra NOW TV platformu üzerinden istenilen zaman erişime açık olacak. Böylece izleyiciler, diziyi kendi zaman planlamalarına göre izleyebilecek. Bu durum, geleneksel televizyon anlayışının ötesine geçen modern bir yayıncılık modeli sunuyor.

DİZİNİN TEMASI: İNSAN RUHUNDA KISKANÇLIK

Dizinin en önemli tarafı, kıskançlık duygusunun insan ruhundaki yıkıcı etkilerini gözler önüne sermesi. Seniha karakteri üzerinden açılan hikâye, aile bağları, toplumsal baskılar, yasak aşklar ve bireysel çatışmaların bir araya gelmesiyle örülüyor. Bu tema, izleyiciye hem dramatik sahneler hem de psikolojik çözümlemeler sunacak.

SONUÇ: SEZONUN EN ÇOK KONUŞULACAK YAPIMLARINDAN BİRİ

• Yayın Tarihi: 13 Eylül 2025 Cuma

• Saat : 20.00

• Kanal/Platform : NOW TV

• Tür : Psikolojik drama

• Kaynak Eser : Nahid Sırrı Örik'in "Kıskanmak" romanı

• Başroller : Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan

• Yapım Ekibi: Yönetmen Nadim Güç, Senarist Yılmaz Şahin

"Kıskanmak", edebiyat uyarlaması olması, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çekici yayın stratejisiyle yeni sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday görünüyor.