Sivas'ta balıkçılar ve müşteriler, kısıtlama muafiyetinden memnun

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işletmeler arasına balıkçı dükkanları da dahil edildi. Sivas'ta, kısıtlamada iş yerlerini açan balıkçılar ile alışveriş yapanlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan balıkçı dükkanları, bugün ilk defa açıldı. Alınan yeni karar ile balık tezgahları, cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 17.00 saatlerinde açık kalacak. Sivas'ta kısıtlamada tezgahlarını dolduran balıkçılar, paket servis de yaparak, müşterilerine hizmet verdi.

Balıkçı esnafından Burak Somtaş, taleplerinin geri çevrilmemesine mutlu olduklarını belirterek, "Böylelikle hafta sonları bizler de açık olan işletmelere dahil olduk. Hafta içi yoğunluğumuz bu sene ziyadesiyle fazla. Gerek pandemiden dolayı gerekse Sivas halkının balığa gösterdiği ilgi yoğun. Hafta sonu kısıtlamasına ilk etapta balıkçılar alınmadı, bu durumda hafta içi balık tezgahlarına rağbet çok fazla oldu. Hafta içi ciddi bir satış olunca hafta sonu satışlar biraz durgun oldu. Hafta içi olan satışlarımız hafta sonunu telafi edecek. Balık tezgahlarına rağbet var" dedi.'AÇIK OLMASI ÇOK İYİ'Balıkçı Fethi Şahin Bingöl (27) ise "Tezgahlarda hafta sonu kısıtlaması olduğu için çok fazla rağbet yok. Normal bir gün akışı olarak müşteri çok yok. Ama yine de paket servis oluyor, çevredeki vatandaşlar geliyor" diye konuştu. Balık tezgahından alışveriş yapan Mustafa Hardal (55) da "Ben kalp hastasıyım. Benim balık tüketmem lazım. Balığı bu şekilde daha taze alıyoruz. Hafta sonu tezgahların açık olması çok iyi bir şey" dedi.

Tezgahlarda çeşit olduğunu vurgulayan Fatih Yılmaz (42) ise "Özellikle bu pandemi süreci içerisinde alışveriş imkanları oldukça kısıtlıydı. Dışarı çıkıp acil ihtiyaçlarımız için alışveriş yapabiliyorduk ama böyle balık tarzı çok fazla alışveriş yapma imkanımız yoktu. Tezgahlarda çeşitliliğin yanı sıra fiyatlar da uygun. Bunları değerlendirmek istedik ve özellikle çocuklar için balık aldık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN