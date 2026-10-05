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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi

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Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi Haber Videosunu İzle
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik tartışmalarına sert girdi
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Sunucu Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, cinsiyetsizlik ve toplumsal cinsiyet konularına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ortak alanlardaki tuvalet kullanımına değinen Talu'nun "Kadın gibi görünmüyorsan kadınlar tuvaletine girme" çıkışı geniş yankı uyandırdı.

Cemiyet hayatının ve sosyal medyanın tanınan isimlerinden Derin Talu, yayınladığı video ile toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsiyetsizlik tartışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

"KADIN GİBİ GÖRÜNMÜYORSAN..."

Mekanlardaki ortak alanlar ve tuvalet kullanımı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Talu, net ifadeler kullandı. Cinsiyet beyanı ve dış görünüş arasındaki çizgiye değinen Derin Talu, "Kadın gibi görünmüyorsan kadınlar tuvaletine girme" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Derin Talu’nun konuya ilişkin açıklamaları kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılırken, kullanıcılar arasında da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar Talu'nun ifadelerini desteklerken, bazıları ise yaklaşımını eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com
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