Kısa çalışma ödeneği nedir, uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? İşte KÇÖ detayları...

Yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak iş yerleri kapanan çalışanlara "Kısa çalışma ödeneği" verilmektedir. Peki, kısa çalışma ödeneği nedir, uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? İşte KÇÖ detayları...

İşyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal destektir. Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir. Kısa çalışma ödeneği nedir, uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? İşte KÇÖ detayları...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneği, İşyerindeki çalışmanın geçici olarak durdurulması ya da azaltılması halinde, 3 aydan fazla olmamak kaydıyla sigortalılara, çalışamadıkları dönem için sağlanan finansal destektir. Kısa çalışma uygulaması ve kısa çalışma ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 2. maddesinde düzenlenmiştir.

Sigortalı çalışanın, çalışmadığı gün ücreti hesaplanarak "İşsizlik Sigortası Fonundan" çalışana ödenir. Çalışılmayan süre için ödenecek tutar, çalışanın prime esas kazancının %60'ıdır (asgari ücretin 1,5 katına kadar)

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Kısa çalışma ödeneği süresiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı 19 Şubat 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 31 Ocak 2021 tarihine kadar kısa çalışma başvurusu yapan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresinin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Kısa çalışma ödeneği kararında şu ifadelere yer verildi:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nereye yapılır?

Kısa çalışma ödeneği başvurusu e-Devlet üzerinden yada İŞKUR üzerinden yapılabilmektedir.

İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine ileterek başvuru yapabilir. (Belgelerin fiziki ortamda iletilmesine gerek yoktur.)

Kısa çalışmaya başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Talep formu

Çalışan listesi

Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ispatlayan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. evraklar)

Resmi makamlarca, faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğunu gösteren belgeler

Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl işler?

Belgeler İŞKUR'a teslim edildikten sonra, İŞKUR, uygunluk tespiti için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıklarına gönderir. İş müfettişlerinin başvuruyu uygun görmesi halinde, İŞKUR tarafından işverenin e-posta adresine bildirilir.

Kısa çalışma ödeneği nasıl sorgulanır?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar, e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yaparak Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi yapabilirler.

Kısa çalışma ödeneğine hangi koşullarda başvuru yapılabilir?

İşveren, genel ya da bölgesel kriz durumlarında; işyerindeki çalışma süresinin büyük oranda azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunur. İş Müfettişleri değerlendirmeleri yapar ve uygunluk durumunda onay verir.

Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?

İşverenler, 23 Mart 2020'den sonra Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinin e-posta adreslerine gerekli evrakları göndererek başvuru yapabilirler. Kısa çalışma ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinden sonra gerçekleştirilecektir.

Kısa çalışma ödeneği nasıl alınır?

Kısa çalışma ödeneğini alabilmek için, işveren İŞKUR'a başvuruda bulunması gerekir. Çalışanların, haftalık çalışma süresini 45 saat olarak beyan etmelidir. Çalışan, maaşının 1/3 kısmını işverenden alır, geri kalan kısmını PTT şubesinden şahsen tahsil eder.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için iş faaliyetlerinin ne kadar azaltılmış olması gerekir?

İşyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak 1/3 oranında azaltılması ya da devamlılık şartı aranmadan işyerinde faaliyetin tamamen veya dört hafta süreyle durdurulması gerekmektedir.

Haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılması ne anlama geliyor?

6 gün çalışılan bir iş yerinde, haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azalması, 4 günden daha az çalışma yapılmasıdır.

Çalışanların ödenekten faydalanabilmesi için hangi koşulların olması gereklidir?

İşverenin kısa çalışma talebinin onaylanması ve işçinin kısa çalışmaya tabi tutulması gerekir. Aynı zamanda kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

Kısa çalışma döneminde işveren, işten çıkarma yapabilir mi?

Kısa çalışma döneminde 4857 sayılı Kanunun 25/II bendinde yer alan nedenler haricinde, işveren tarafından işçi çıkarılamaz.

Kısa çalışma ödeneği işverene mi, çalışanlara mı ödenir?

Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine ödenir.

Çalışan kişi, kısa çalışma için başvuruda bulunabilir mi?

Hayır, kısa çalışma başvuruları işverenler tarafından yapılmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödeniyor?

İŞKUR tarafından işçinin kendisine, aylık olarak ödenir.

Kısa çalışmadan ne kadar süreyle faydalanılır?

Kısa çalışma süresi 3 aydır

Kısa çalışma ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden faydalanılabilir mi?

Uygulama süresince, Genel Sağlık Sigortası primleri İŞKUR tarafından SGK'ya bildirilir. Çalışanlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Bir iş yerinde kaç kişi için kısa çalışma ödeneğinden faydalanılabilir?

Kısa çalışma isteğinin onaylanması durumunda, kısa çalışmaya tabi tutulan çalışanlardan, kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün süreyle prim ödemiş olan herkes yararlanabilir.

Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan işveren, kısa çalışma ödeneği isteğinde bulunabilir mi?

Evet, SGK ve Maliyeye borcu olan işveren, kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

Daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olan işyeri, koronavirüs nedeniyle kısa çalışmadan faydalanabilir mi?

Evet. Daha önce uygulamadan faydalanmış olan işyerleri, Koronavirüs kapsamında kısa çalışmadan yararlanabilirler.

Konkordato ilan etmiş bir işveren, kısa çalışmadan faydalanabilir mi?

Evet. Konkordato ilan etmiş bir işveren, kısa çalışmadan yararlanabilir.

Yabancı işçiler uygulamadan yararlanabilir mi?

Gerekli şartları taşımaları durumunda faydalanabilirler.

Kronik hasta ve 65 yaş üstü olanlar kısa çalışmadan faydalanabilir mi?

Gerekli şartları taşıyan, kronik hasta ve 65 yaş üstü olanlar da uygulamadan yararlanabilir.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalandıktan sonra devlete bir borç olacak mı?

Hayır devlete herhangi bir borç olmayacaktır.

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneğinden düşürülür mü?

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneğinden düşülmektedir. Lakin mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.