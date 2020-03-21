Kırşehir Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması
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Kırşehir Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması

Kırşehir Valiliği koronavirüs tedbirleri dolayısıyla açıklamada bulundu.

21.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:23
Kırşehir Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması

Kırşehir Valiliği koronavirüs tedbirleri dolayısıyla açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, "Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen koranavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda Kırşehir'de de bazı tedbirler alınmış ve bu tedbirlere ilaveten İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 21.03.2020 tarih ve 5 Sayılı kararıyla tedbirlerin de alınması uygun görülmüştür" denildi.

Valilikçe açıklanan ve alınan tedbirler ise; "Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak düzenlenen askere uğurlama törenlerinin salgın riskini artırdığı değerlendirildiğinden bu tür faaliyetlerin geçici süreliğine durdurulmasına, tüm toplu taşıma (şehir içi, şehirler arası, servis taşımacılığı gibi) araçlarının ve duraklarının dezenfeksiyon işlemlerinin takibinin ilgili belediyelerce yapılmasına, toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde kullanılmak üzere el dezenfeksiyon aletleri konulmasının tavsiye edilmesine, iş yeri ruhsatında hangi sınıf ve türde faaliyet gösterdiğine bakılmaksızın, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından olan yemek gereksinimlerinin karşılanmasının sağlanması amacıyla faaliyetlerine devam eden lokanta ve restoranların faaliyetlerini yürütürken müşteriler arasında en az 1'er metre mesafe olacak şekilde oturma düzeninin sağlanmasına, bu işletmelerin yemek ihtiyacının dışında kalan ve sosyalleşme, eğlence, vakit geçirme, spor gibi amaçlı toplu olarak bulunulan bölümlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, pastane ve fırın ruhsatlı işletmelerin kafe olarak kullanılan bölümlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına, bu iş yerlerinde sadece tezgahtan satış/paket servis yapılmasına, iş yeri içerisinde veya bahçesinde masalara herhangi bir servis yapılmamasına, fırın ve diğer ekmek satış yerlerinde satılan ekmeklerin satıcılar tarafından eldiven kullanmak suretiyle poşetlenerek satışa sunulmasına, market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyvelerin, tüketicilerce seçilmeden satıcılar tarafından poşetlenerek satışa sunulmasına, belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmalarının ihmal edilmemesine, gerekli ve yeterli hijyen önlemlerinin alınmasına, pazar yerlerinde tezgah aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutularak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmamasına, pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkesin uygun özellikte eldiven kullanmasına ve hijyen konusunda bilgilendirilmesine, insanlara doğrudan temas etmek suretiyle hizmet vermekte olan berber, kuaför ve güzellik salonu gibi iş yerlerinde çalışanların maske ve eldiven kullanmaları, hijyen kurallarına azami özen göstermeleri hususunun ilgili meslek kuruluşlarına ve belediyelere duyurulmasına, Kırşehir'de ikamet eden vatandaşların; yurtdışından gelenler ile bunlarla aynı çatı altında ikamet eden veya her ne şekilde olursa olsun temas nedeniyle coronavirüs (Covid-19) bulaşma/ taşıma şüphesi altında olanların, İl Sağlık Müdürlüğü ve kolluk birimlerince, '14 gün süreyle ikametgahlarından ayrılmamaları' yönünde ikaz edilmelerine, bu kişilerden ikametgahlarından ayrılmamaları yönündeki 'İkaz"a uymayanlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına riayet etmemekten 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası (3 bin 150,00 TL) uygulanmasına, yapılacak '2. Kontrol"de de ikametgahlarında bulunmadıkları tespit edilenlerin ise Valilikçe belirlenen yerlerde 14 gün süreyle sıhhi gözlem altına alınarak, haklarında tekrar idari para cezası (3 bin 150,00 TL) uygulanmasına ve ayrıca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapılması için adli makamlara bildirilmesine" karar verilmiştir" şeklinde açıklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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