Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte yeni iddialar gündeme geldi. Doku’nun ablası Aygül Doku, dosyada kritik gelişmeler yaşandığını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Soruşturmadaki son adımları önemli bulduklarını ifade eden Doku, dosyanın çözümü için dönemin Tunceli Valisi hakkında da işlem yapılması gerektiğini öne sürdü. Doku, “Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in attığı adım ve Başsavcımız Sayın Ebru Cansu'nun gerçekten iğneyle kuyu kazar gibi Gülistan'ın delillerini arıyor olması çok kıymetli. Biz bu adımı çok kıymetli buluyoruz. Ama bu kıymetli adım kadar şu anda İçişleri Bakanımızın da bir adım atması gerekiyor. Bu dosyada Tuncay Sonel yargılandığı zaman, tutuklandığı zaman, gözaltına alındığı zaman dosya çözülecek. Zaten bütün ipler onda kopuyor” dedi.

"KIZIMIZ İNTİHAR ETMEDİ"

Ailenin başından beri intihar iddiasına karşı çıktığını belirten Doku, “Sonra biz bu kente ilk geldiğimiz zaman hemen dönemin valisi Tuncay Sonel apar topar bizi köprüye götürdü. ‘Kızınız intihar etti’ dedi. Biz ilk günden beri söylüyoruz bunu. Bakın 7 yıldır papağan gibi tekrar ediyorum. Kızımız intihar etmedi dedik” ifadelerini kullandı.

