Kırşehir'de asırlardır süren ramazan geleneği koronavirüse rağmen yaşatılıyor
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Kırşehir'de asırlardır süren ramazan geleneği koronavirüse rağmen yaşatılıyor

Kırşehir'de asırlardır süren ramazan geleneği koronavirüse rağmen yaşatılıyor
03.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:28

Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin 13. yüzyılda başlattığı fakirlere, düşkünlere, yolculara ve talebelere ramazan ayında yardım geleneği, Kırşehir'de yaptırdığı caminin de bulunduğu mahalleli tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yaşatılıyor.

Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin 13. yüzyılda başlattığı fakirlere, düşkünlere, yolculara ve talebelere ramazan ayında yardım geleneği, Kırşehir'de yaptırdığı caminin de bulunduğu mahalleli tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yaşatılıyor.

İmaret Camisi imamı Ömer Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmani'nin Mevleviliği yayması için Mevlana'nın oğlu Sultan Veled tarafından 12. yüzyılda Kırşehir bölgesine gönderildiğini söyledi.

Türkmani'nin burada vakıf kurarak içinde aşevinin de olduğu imarethane açtığını anlatan Olgun, o zamanki vakfın sınırlarında bugün birçok mahalle, bir ilçe ve bir beldenin bulunduğunu kaydetti.

Mahalleli olarak Türkmani'nin geleneklerini sürdürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Olgun, 2 yıldır ramazan aylarında aralarında topladıkları paralarla sokak iftarları verdiklerini hatırlattı.

Süleyman Türkmani'nin yaptırdığı İmaret Camisi'nin Ankara-Kayseri kara yolunun yanında bulunduğunu anlatan Olgun, iftar programlarına fakirinden düşkününe, talebesinden yolcusuna kadar yüzlerce insanın katıldığını ve onun ruhuna dua ettiklerini belirtti.

İftar verdikleri yıllarda mahallelinin destekleriyle gıda yardımları da yaptıklarına değinen Olgun, şöyle konuştu:

"Ramazan ayındaki iftar geleneğini koronavirüs nedeniyle yapamadık. Geçen sene geniş kapsamlı iftara 800'den fazla kişi teşrif etmişti. Bu sene iftar veremeyince geniş kapsamlı bir yardım kampanyası düzenledik. Cemaatimizin bu yardım kampanyasına hem maddi hem de manevi katkıları oldu. Evinden erzak getirenler, para yardımı yapanlar, bunların hepsini birleştirdik. Büyük bir organizasyonla 41 aileye ulaştırdık. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz."

"Evlerde iftar sofraları kurduk"

Din görevlisi Oğuzhan Kaya da bu büyüklükte bir kampanyayı mahalleli olarak ilk defa yaptıklarını aktardı.

Koronavirüs nedeniyle insanların dışarıya çıkamadığına işaret eden Kaya, "İftar veremiyoruz ama onların evlerinde iftar sofraları kurduk. Koronavirüs bizimle cemaatimizin arasını koparamadı, durumu iyi olan cemaatimiz yardım yaptı, biz de insanlarımızın evinde iftar yapmalarına vesile olduk." dedi.

Cami cemaatinden Mehmet Başkaya da uzun yıllar bu mahallede yaşadıktan sonra taşındığını ancak İmaret Camisi'nin görevlileriyle Süleyman Türkmani'nin "imaret geleneğini" yaşatmaya gayret ettiklerini vurguladı.

Mahallelinin düşkünlere, fakirlere, yolculara ve talebelere yardımlarının yıl boyunca devam ettiğini ancak ramazan ayında yoğunlaştığını belirten Başkaya, "Kendileriyle telefonla irtibata geçip, yardım yapmak istedim. Çevremdeki arkadaşlara da burada yapılan çalışmayı anlatmıştım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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