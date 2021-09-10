Kırmızı Oda yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı izle! Kırmızı Oda 2. sezon tanıtımı izle!

TV8'in sevilen yapımlarından Kırmızı Oda dizisinin yeni sezon tanıtımı yanılandı. Kırmızı Oda 2. sezonu son dönemde araştırılmakta. İzleyenler ve merak edenler için işte 2. Sezon tanıtımı. Kırmızı Oda yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni sezon tanıtımı izle! Kırmızı Oda 2. sezon tanıtımı izle!

Kırmızı Oda yeni sezon tanıtımı izle! TV8'de yayınlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda, oldukça ses getirecek konu ve konuklarının yer aldığı yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Vatandaşlar internette konuyla alakalı " Kırmızı Oda 2. Sezon tanıtımı yayınlandı mı? Kırmızı Oda yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Kırmızı Oda yeni sezon tanıtımı izle! Kırmızı Oda 2. sezon tanıtımı izle! Kırmızı Oda ikinci sezon tanıtımı izle! Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı izle!" gibi aramalar yapmakta. Kırmızı Oda'nın yeni sezon fragmanı ve yeni sezon hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

KIRMIZI ODA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kırmızı Oda yeni sezonuyla 17 Eylül Cuma saat 20.00'de TV8'de. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KIRMIZI ODA'NIN YENİ SEZONUNDA KİMLER OLACAK?



Kırmızı Oda yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragman sonrası yeni sezonunda konuk olacak isimler dikkat çekti. Fragmanda İlayda Alişan, Nihal Yalçın, Ayça Bingöl, Başak Daşman'ın yer alırken geçtiğimiz sezon finalinde Masumlar Apartmanının başarılı oyuncusu Merve Dizdar'ın da ileriki bölümlerde yer alması bekleniyor.

Ayça Bingöl

Başak Daşman

Nihal Yalçın