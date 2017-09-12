Kırklareli'nde Uuslararası Toprak ve Su Kaynakları Kongresi



KIRKLARELİ'de 5'nci Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi'ne katılan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nde görevli Prof. Dr. Orhan Doğan, medeniyetlerin toprak kalınlığını kaybettiği için 'çöktüğünü' ifade ederek, "Özellikle erozyonla mücadele aynı zamanda, çölleşme olarak da kabul ettiğimizde Türkiye'nin yoksullukla, göçle, toprak diliminin korunmasında ve geleceğimiz için gerekli olan potansiyeli ortaya koymakta çok önemli olacaktır" dedi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın destekleriyle bu yıl 5'ncisi düzenlenen Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Kırklareli Atatürk Toprak ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki üç salonda başladı. Kongreye çeşitli üniversitelerin akademisyenleri, teknik personeli katılırken, 3 gün içerisinde toprak ve su alanında 120 sunum yapılacağı belirtildi. Tarımsal Araştırmalar ve ve Politikalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı Bülent Sönmez, dünya genelinde 795 milyon insan kronik açlık yaşadığını ifade ederek, "2 milyar insan ise yetersiz beslenmektedir. Artan nüfus ile su talebi artıyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de su en çok tarım sektöründe tüketiliyor. Küresel gıda güvenliği için tarım ve kırsal kalkınma açısından, toprak ve su kaynaklarının hayati önem taşıdığı hem ülkemiz hem de uluslararası toplum tarafından açık ve net bilinmektedir. Bu yıl 5'nci düzenlenen kongre ile tarım sektöründeki verim ve kaliteyi arttırmak amacındayız. Tarım alanında yapılan türlü çalışmayı destekliyoruz, önemsiyoruz.İklim değişiklikleri ve toprak verimliğinin arttırılması çok önemli. Bu bilimsel kongre de bu açıdan çok önemli" dedi. Üç farklı salonda devam eden kongrede sunum yapan Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nde görevli Prof. Dr. Orhan Doğan, toprağın önemini anlatarak çölleşmeye yönelik yapılan çalışmalardan bahsetti. Prof. Dr. Doğan, medeniyetlerin verimli toprak kalınlığını kaybettiklerinde 'çökmeye' başladıklarını ifade ederek, "Yapılan ağaçlandırma, erozyon önleme ve uygun arazi yönetim çalışmaları ile her yıl 121 milyon ton suspanse sediment (dengelenen tortu) taşınması önlendi. Bu sayede 1. milyon organik karbona toprakta tutuldu. Benimki bir yaklaşım, dünyada toprağı hor gören yarını zor görüyor. Çünkü toprak 60-90 santim arasındaki verimli toprak gelişmiş medeniyetlerin temelini oluşturuyor. Bu medeniyetlerin çökme nedeni ise toprak kalınlığı oluyor. Özellikle erozyonla mücadele aynı zamanda, çölleşme olarak da kabul ettiğimizde Türkiye'nin yoksullukla, göçle, toprak diliminin korunmasında ve geleceğimiz için gerekli olan potansiyeli ortaya koymakta çok önemli olacaktır" şeklinde konuştu. 3 gün sürecek kongrenin açılışında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan ile Kırklareli Belediye Başkan Vekili Mehmet Gider de takip ederek konuşma yaptı.