: Kırklareli 3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası

11.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:34

3 kişinin vurulduğu olay sonrası eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında çıkan biri polis, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından 9 kişi gözaltına alındı. Kavganın ardından mahallelilerin iş yerine saldırdığı ilçede, bugün sessizliğin hakim olduğu görüldü. Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde ilçe merkezinde eğlence mekanı adı altında faaliyet gösteren işletmelerin kapatılması için imza kampanyası başlatıldı.

Lüleburgaz ilçesi Edirne Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında iş yeri sahibi ile müşteriler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Mekanda ateşlenen silahtan çıkan mermi, bu sırada müdahale için içeriye giren polis memuru M.K.'nin koluna isabet etti. Kavgada Lüleburgaz Özer Spor Başkanı Volkan Düğücü ile 1 mekan çalışanı daha yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Altıyol Mahallesi sakinleri, eğlence mekanının önünde toplandı. Mahallelerinde eğlence mekanı istemediklerini dile getiren öfkeli kalabalık, taş ve sopalarla işletmeye saldırıp, hasar verdi. Kırklareli'den özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ilçeye sevk edildi. Ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 silaha da el konuldu.

Güvenlik güçlerinin önlemleri sürerken, ilçede bugün sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Lüleburgaz Kent Konseyi önderliğinde Altıyol Mahallesi sakinleri, bar adı altında mahallerinde açılan eğlence mekanlarında sürekli kavga çıktığı iddia ederek, kapanması için imza kampanyası başlattı. Mekanda çalışan yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptığını öne süren mahalle sakinleri, iş yerlerinin şehir dışına taşınmasını istedi.

İmza kampanyasına katılan Erol Süzük, "Şehrin göbeğinde açılan bu tür iş yerleri aslına uygun hizmet vermiyor. Bar adı altında açılan eğlence mekanlarında yabancı uyruklu kadın çalıştırıyorlar ve bunların para karşılığı fuhuş yaptırıyorlar. Bu nedenle sürekli burada olaylar çıkıyor. Biz burada bunları istemiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Bekir Çalışkan ise, "Kaymakamlıktan, emniyetten bu işe bir çözüm bulunmasını bu iş yerlerinin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Hiç uğruna polisimiz ve arkadaşlarımız yaralandı. Halk olarak kesinlikle bunların buradan kalkmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ise sürekli olayların çıktığı bu tür eğlence mekanlarının kapatılması için imza kampanyası başlattıklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA

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