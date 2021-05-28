Kim Yong kimdir? Kim Yong kaç yaşında?

Son günlerde arama motorlarında adı sıkça aratılan Kim Yong'un kim olduğu merak ediliyor. Hayatı merak edilen Kuzey Koreli Kim Yong hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kim Yong kimdir? Kim Yong kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son günlerde arama motorlarında adı sıkça aratılan Kim Yong'un kim olduğu merak ediliyor. Hayatı merak edilen Kuzey Koreli Kim Yong hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Kim Yong kimdir? Kim Yong kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİM YONG KİMDİR?

Kim Jong-un 2011'den bu yana Kuzey Kore Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

2010 yılının sonlarından itibaren Kim Jong-un, KDHC'nin öncülüğünün varisi olarak görülüyordu ve yaşlı Kim'in ölümünün ardından Kuzey Kore devlet televizyonu onu "Büyük Başarılı" olarak ilan etti. Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı (2012 ve 2016 yılları arasında İlk Sekreter olarak), Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi.[6] Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kim, 18 Temmuz 2012'de Kore Halk Ordusu'nda Kuzey Kore Mareşal rütbesine terfi etti ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı görevini pekiştirdi.[8] Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli" olarak adlandırıyor.

12 Aralık 2013 tarihinde Kim, "ihanet" nedeniyle amcası Jang Song-thaek'in idamını emretti. Kim, üvey kardeşi Kim Jong-nam'a Şubat 2017'de Malezya'daki suikast emrini amcasının verdiğine inanıyor.

2018'de Kim Jong-un ve Güney Koreli Moon Jae-in, Kuzey ile Güney arasındaki sınırda iki kez Panmunjom'da ve bir kez Pyongyang'da bir araya geldi. 12 Haziran 2018'de, Kim ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore nükleer programını tartışmak üzere Kuzey Kore lideri ve ABD başkanlığı arasında ilk defa yapılan görüşmelerde Singapur'daki bir zirvede bir araya geldi. Şubat 2019'da Hanoi'deki bir takip toplantısı aniden bir anlaşma yapılmadan sona erdi. 25 Nisan 2019'da Kim ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk zirvesini Rusya'nın Vladivostok kentinde gerçekleştirdi.30 Haziran 2019'da, Kim Kore Demilitarized Zone'da Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Japon gazetelerinde yayınlanan haberlere göre İsviçre'de Bern yakınlarında bir okula gitti. İlk raporlarda 1993 yılına kadar "Chol-pak" ya da 1998 yılına kadar "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de en özel İngilizce "International School"a gitti. Utangaç, sınıf arkadaşları ile birlikte iyi ilişkileri olan ve bir basketbol hayranı iyi bir öğrenci olarak nitelendirildi.

Nisan 2012'de Kim Jong-un düşünülenden daha önce 1991 ya da 1992 yılından itibaren İsviçre'de yaşamış olduğunu gösteren belgeler yayınlandı.

Varis seçilmesi

En büyük kardeşi olan Kim Jong-nam'ın Mayıs 2001'de sahte pasaport kullanarak yanında 2 kadın ve 1 çocuk ile Japonya'daki Disneyland'ı ziyaret etmek istemesinin başarısızlıkla sonuçlanması ve babasının gözünden düşmesi ile yeni varis olarak seçilmiştir.

Kişilik

Kim Jong-il'in kişisel aşçısı ve Japon bir şef olan Kenji Fujimoto, Kim Jong-un'u "eski bloktan bir yonga, babasının yüz, vücut şekli ve kişilik açısından bir görüntüsü" olarak nitelendirdi.[16] Jong-un'un Beatles ve Jean-Claude Van Damme'nin büyük bir hayranı olduğunu söyledi.

26 Şubat 2013 tarihinde Kim Jong - un, birçok gazetecinin Rodman'ın, Kim'in tanıştığı ilk Amerikalı olduğunu iddia etmesine yol açarak Dennis Rodman ile bir araya geldi. Rodman, Kim Jong-un'un özel adasına olan yolculuğunu anlattı: "Hawaii ya da İbiza gibi, ama orada yaşayan tek kişi o."[20]

Dennis Rodman'ın gezisi sırasında Vice dergisi muhabiri Ryan Duffy, liderin sosyal açıdan garip olduğunu ve el sıkışırken göz teması kurmadığını söyledi.

Sejong Enstitüsü'nden Cheong Seong-chang'a göre, Kim Jong-un, halkının refahına daha fazla ilgi duyuyor ve onlarla, babasından daha fazla etkileşim içinde bulunuyor.

Nisan 2018'deki zirvesinde Kim'i gören Güney Koreliler, onu mütevazı, esprili ve özenli olarak nitelendirdi.Onunla buluştuktan sonra Donald Trump, "Yetenekli bir adam olduğunu öğrendim. Ülkesini çok sevdiğini de öğrendim" dedi. Kim'in mükemmel bir kişiliğe sahip olduğunu ve çok akıllı olduğunu ekledi.

Ailesi

25 Temmuz 2012'de, Kuzey Kore devlet medyası ilk kez Kim Jong-un'un Ri Sol-ju (? ??) ile evli olduğunu bildirdi. 20'li yaşların başında olduğuna inanılan Ri, açıklamadan birkaç hafta önce Kim Jong-un'a kamuoyuna eşlik ediyordu.[32] Güney Koreli bir analiste göre, Kim Jong-il 2008'de, ikisi 2009'da evli olan ve 2010'da bir çocuğu olan evliliğini acımasızca düzenledi.Dennis Rodman, 2013 yılında ziyaret ettikten sonra, Ju-ae adında bir kızlarının olduğunu bildirdi. Ama, Güney Koreli kaynaklar birçok çocuğa sahip olabileceklerini düşünüyor.

Kim Jong-un bazen, onun kamu imajını yaratmada ve onun için kamuya açık etkinlikler düzenlemede etkili olduğu söylenen küçük kız kardeşi Kim Yo-jong'a eşlik ediyor. Seul'deki Dongguk Üniversitesi'ndeki Kuzey Koreli çalışmalar profesörü Kim Yong-hyun ve diğerlerine göre, Kim Yo-jong ve diğerlerinin tanıtımı, "Kim Jong-un rejiminin birlikte varlığını sona erdirdiğinin bir işaretidir. Partinin kilit seçkin mevkilerinde nesiller boyu yer değiştirerek önceki Kim Jong-il rejiminin kalıntıları "dedi.

13 Şubat 2017'de, sürgün olan Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndaki Terminal 2'den geçerken VX sinir ajanıyla öldürüldü.

2020 etkinlikleri

2020 boyunca Kim, ülkeyi tecrit altına alıp halka açık toplantıları sınırladıktan sonra Kuzey Kore'de COVID-19 salgınıyla mücadelede başarılı olduğunu iddia etti.

Nisan 2020'de, kamuoyunda üç hafta boyunca görünmemesi, Kim'in ciddi bir şekilde hasta olduğu, hatta öldüğü yönünde spekülasyonlara yol açtı, ancak herhangi bir sağlık sorununun net bir kanıtı ortaya çıkmadı.[42][43] COVID-19 riski veya başka bir nedenden dolayı, belki de sağlık sorunları nedeniyle, takip eden aylarda nadiren halka görünmeye devam etti.

Ağustos 2020'de Kim küçük kız kardeşi Kim Yo-jong'a bazı yetkilerini devrederek Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinden sorumlu olduğunu ve onu fiilen ikinci komutanı yaptığını bildirdi. Bu, Kim'in hasta olduğuna dair daha fazla söylentiye neden oldu, ancak bu doğrulanmadı.

5 Eylül 2020'de Kim Jong Un, Typhoon Maysak'ın vurduğu bölgeleri gezdi. Ayrıca yerel il parti komite başkanını değiştirdi ve Pyongyang yetkililerine bir kurtarma çabası yürütmelerini emretti.[48] Kent sakinlerini felaketten koruyamadıklarını belirterek şehir ve il yetkililerine de ağır cezalar verileceğini taahhüt etti.[49] Bu durumun sonucunda Kim, Güney Hamgyong Eyaleti Kore Komite İşçi Partisi başkanı Kim Song-il'i görevinden kovdu.

KİM YONG KAÇ YAŞINDA?

Kim Yong 1984 doğumlu olup 37 yaşındadır.