Kim Milyoner Olmak İster ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster hangi gün, bugün yok mu? Yarışmanın yeni bölümleri ne zaman? Salı mı Cumartesi mi?

Kim Milyoner Olmak ne zaman yayınlanıyor merak eedildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster hangi gün, bugün yok mu? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ne zaman? 21 Eylül bugün yarışma var mı? Hangi günler var? Kim Milyoner Olmak İster Salı günü mü Cuma günü mü Cumartesi günü mü yayınlanıyor? İşte detaylar...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Kim Milyoner Olmak İster önceki sezonlar yeni bölümleri Cumartesi günü ekrana geliyordu. Fakat yeni sezon bölümleri Salı günü yayınlanmaktadır. Lakin ATV'de salı günleri dizi zamanlarında EDHO oluyor. Bundan dolayı Kim Milyoner Olmak İster yayın tarihleri sürekli değişkenlik gösterebiliyor. Fakat en çok Cumartesi ve Salı günü ekranlara geliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 21 EYLÜL BUGÜN VAR MI?

Kim Milyoner Olmak İster 21 Eylül Salı günü ekranlara gelmeyecek. ATV yayın akışına göre Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü 24 Eylül Cuma günü yayınlanacaktır. Bugünkü yayın akışında saat 20:00 'da Aman Reis Duymasın filmi ekranlara gelecektir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ ARTTI!

Yıllardır büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonunda bir değişiklik yapıldı. Yarışmanın para ağacındaki ödüllerin değeri arttırıldı. Yarışmaya 100, 200 ve 400 bin TL gibi para ödülleri getirildi.

Yarışmanın para ağacındaki ödüllerde artış yapıldı. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan yarışmadaki ilk ödül 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı. Yeni bölümlerde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele edecek.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA BİLGİLER

Kim Milyoner Olmak İster?, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri Atv'de yayınlanan Türk yarışma programı. Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmaktadır.

Kim Milyoner Olmak İster?, Salı akşamları saat 20.00'de Atv'de yayınlanmaktadır.

Yarışmanın sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır. 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 TL'yi alabilen olmamışken, şu anki büyük ödül olan 1 milyon TL'yi Arda Ayten adlı yarışmacı kazanmıştır.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA KURALLARI

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 2. soruda 1.000 TL, 7. soruda ise 15.000 TL'lik baraj soruları var. Yarışmayı kaybettiğiniz takdirde en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Çekildiğiniz takdirde en son yanıtladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Ayrıca size sunulan 4 joker hakkının 3'ünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Diğer joker hakkını (yani çift cevap hakkını), 7. sorudan sonra kullanabilirsiniz.

Yeni yarışmada, eski yarışmadan farklı olarak bir adet "sesli soru" sorulmaktadır. Yarışmacı öncelikle ses kaydını dinliyor ve ses kaydı ile ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Sesli soru, 2. baraj sorusu olarak kabul edilen 7. soru dahil olmak üzere ilk 7 soruluk bölümde sorulmaktadır.

Joker hakları:

Seyirciye sorma jokeri: Yarışma stüdyosunda bulunan seyircilerin ellerindeki cihaz yardımı ile 10 saniye içerisinde cevap verip yarışmacıya yardımcı olduğu jokerdir.

Telefon jokeri: Yarışmacı, başvuru sırasında adını verdiği 3 arkadaşından birini arayıp 30 saniye içinde soru hakkında fikir alışverişinde bulunabilir.

Yarı yarıya jokeri (50:50): Bilgisayar, yanlış olan 2 seçeneği rastgele çıkarır.

Çift cevap jokeri: Daha önceki sürümlerinden farklı olarak eklenen bu joker sayesinde soruya 2 defa yanıt verilebilir; ancak jokeri kullanan yarışmacılar çekilemez ve sadece 7. sorudan sonra kullanılır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Eski Joker hakları: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Soru değiştirme jokeri: Sadece "Kim Bir Milyon İster" yarışmasında kullanılan bu joker sayesinde soru değiştirilebilir.

Uzmana sorma jokeri: Koronavirüs salgını nedeniyle stüdyoya seyirci alınamayacağı için seyirci jokeri yerine geçici bir süreliğine getirilmiştir. Yarışmacılar, soruyu, daha önce 1 milyon TL'yi kazanan Arda Ayten'e sormaktadırlar.

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