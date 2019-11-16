16.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 16.11.2019 15:45

Kilis Valisi Recep Soytürk, "Üretiyoruz kaliteli de üretiyoruz birtakım eksikliklerimiz var. Organik diyoruz ama organik olabilmesi için hem üretimde kullanacağımız ilaçlar hem toplama tekniklerine ve ondan sonraki sıkım aşamasındaki tekniklere çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Soytürk, Suriye sınırındaki Kocabeyli Köyü Kilis Zeytin Üreticileri Birliği bahçesinde düzenlenen "Kilis Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Günü" etkinliğinde, bu tür etkinliklerle kentin yöresel ürünlerinin dünyaya tanıtılmasına katkı sunulmasının amaçlandığını söyledi.

Göreve başlamasının ardından bir yıl geçtiğini ve ilk geldiği dönemde kendisine "Dünyanın en eski zeytin ağaçları burada ve en kaliteli zeytinyağı Kilis'tedir." denildiğini aktaran Vali Soytürk, "Bunu bir yıldır yaşıyorum ve tadıyorum gerçekliği çok yüksek. Ama bizim bunu belgelememiz ve sertifikasını almamız lazım. O yüzden üniversite ve hocalarımızla bu çalışmayı bir taraftan yürütüyoruz. Üretiyoruz kaliteli de üretiyoruz birtakım eksikliklerimiz var. Organik diyoruz ama organik olabilmesi için hem üretimde kullanacağımız ilaçlar hem toplama tekniklerine ve ondan sonraki sıkım aşamasındaki tekniklere çok dikkat etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Vali Soytürk, Kilis'te organik olarak elde edilen zeytinyağını korumak için ürüne başka bölgelerden getirilen yağların katılmaması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal da bölgede yetiştirilen zeytinlerin dünyanın en eski ağaçları arasında olduğunu belirterek, "Bundan dolayıdır ki bu bölgede yaşam kalitesi diğer bölgelere göre daha fazladır. Çünkü zeytinyağı gerçekten insanların yaşam kalitesini artırır. " ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da Prof. Dr. Canan Karatay'ın kente gelişi ve yaptığı bilgilendirme sonucunda ne kadar büyük bir servet ve hazineye sahip olduklarını daha iyi anladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Canan Karatay da zeytinyağının doğanın yetişkinlere bahşettiği "ana sütü" olduğunu anlattı.

"Yaşlanmadan şimdiden sabah akşam içmeniz lazım"

Zeytinyağının ana sütü gibi bütün hastalıkları önlediğini savunan Karatay, şu bilgileri verdi:

"Zeytinyağı hakikaten ana sütünün aynısıdır. Doğanın yetişkinlere bahşettiği ana sütüdür. Ne demek ana sütü. Bütün hastalıkları önler demek, bağışıklık sistemini güçlendirir, kronik inflamasyon dediğimiz, belediye başkanımızın göbeğini eritir ve karaciğer yağlanmasını giderir. Karaciğer yağlanması gidince beyin de toparlar. Zeytinyağı alzaymırı, parkinsonu önler, bu yüzden çok önemlidir. Özellikle organik olduğundan dolayı alzaymır için çok önemli bir önleyicidir. Yaşlılarımızın hatta yaşlanmadan şimdiden sabah akşam içmeniz lazım. Özellikle evde yaşlılarımız varsa, bakıma muhtaç olan büyüklerimiz varsa bunlara sabah akşam bir kahve fincanı soğuk sıkım, doğal ve organik Kilis zeytinyağı verebilirsiniz."

Yapılan son araştırmaların zeytinyağının bağırsakları çalıştırdığını, bağırsaklardaki florayı yükselttiğini vurgulayan Karatay, bağırsak florası bozuk olanların ise alzaymır, parkinson ve kanser olduğunu belirtti.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da kurum olarak 2019 yılı için bölgenin tarımsal faaliyetlerine katkı sunabilmek adına 20 milyon lira destek sağladıklarını aktardı.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat da Kilis zeytinyağının dünya markası olma yolunda ilerlediğini, bunun da kurdukları birlik sayesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Kilis zeytini gerçekten de kaliteli bir ürün. Lütfen birliğimize sahip çıkalım aksi halde zeytinimiz kaybolur. Şu anda zeytini ABD'ye ihracat yapmak üzere bir sözleşme imzaladık. Bunun yanında Kanada, Kuveyt, Katar ve birkaç ülkeye gönderiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, organik zeytinyağı tesisini gezen protokol üyeleri ve misafirler, tesisin yanında bulunan zeytinliğe fidan dikti ve zeytin hasadı yaptı.

Kaynak: AA