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İstanbul'u sağanak vurdu! Bazı yollar göle döndü

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İstanbul'u sağanak vurdu! Bazı yollar göle döndü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak etkisini artırdı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. AKOM, yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla süreceği uyarısında bulundu.

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

SULTANGAZİ VE GAZİOSMANPAŞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak özellikle İstanbul'un bazı ilçelerinde ulaşımı zorlaştırdı.  Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da cadde ve sokaklarda yoğun yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Kısa sürede biriken yağmur suları bazı yolları adeta göle çevirirken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yağışın etkili olduğu noktalarda sürücüler hızlarını düşürmek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin azalması ve yol yüzeyinde biriken su, trafikte ilerlemeyi güçleştirdi.

TEM OTOYOLU'NDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak, İstanbul'un en yoğun ulaşım güzergahlarından TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinde de etkisini gösterdi. Yol üzerinde oluşan su birikintileri nedeniyle araçların hızı düştü. Bazı sürücüler suyun yoğunlaştığı noktalardan kontrollü şekilde geçerken trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Yağışın akşam saatlerinde etkisini artıracağı daha önce AKOM tarafından duyurulmuştu. Yapılan uyarıda özellikle Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, kuzey bölgeleri ve Anadolu Yakası'nda kuvvetli sağanak beklendiği belirtilmişti.

AKOM SAAT VEREREK UYARMIŞTI

AKOM'un 27 Eylül için yayımladığı değerlendirmede, gün içerisinde aralıklarla devam eden yağışların saat 19.00'dan sonra kuvvetlenmesinin beklendiği açıklanmıştı. İstanbul'un Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiği belirtilirken, poyrazın taşıdığı nemli havayla birlikte yıldırımlı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanakların görülebileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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