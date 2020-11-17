Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz mercimeği Bosna Hersek'ten alıyoruz. Çiftçi bunu hak ediyor mu? Oy veriyorsa hak ediyor. Sesini çıkarmıyorsan açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidara yönelik sert eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, çiftçilerin sorunlarına değinip "Çiftçi bunu hak ediyor mu? Oy veriyorsa hak ediyor. Sesini çıkarmıyorsan açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun kardeşim" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Ekonomik bir buhran var, hukuk buhranı var. Çözülmesi mi gerekiyor, çözülmesi gerekiyor. Kim çözecek? Siyaset kurumu çözecek.Her ortamda şunu söyledik. Eğer ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz ve o çözüm milletin hayrına olacaksa CHP olarak biz Meclis'te elimizi kaldıracağız ve evet diyeceğiz, engellemeyeceğiz. Fakat ısrarla sadece söylemde kalan sözler var. Gerçeğe dönüşmüyor. Yasaya dönüşmüyor. Herkes beklenti içinde nasıl çözülecek diye.

"LİYAKATE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözecek irade de vardır, kapasite, birikim ve liyakat de vardır. Ama bir kişi ben her şeyi çözerim, benim çözmem lazım diyorsa olmaz. Bir devlet aile şirketi gibi yönetilemez. Devleti yönetmek için bilgiye, birikime, liyakate ihtiyacınız var.

"GÖREV BİZE DÜŞÜYOR"

Ekonomide veya hukukta reform yapacaksan nasıl yapacağını anlatacağız. Milletvekillerimizin hazırladığı KOBİ raporlarını özetledim. Çözümleri de ifade edeceğiz. Neden çünkü iktidar konuşamıyor. Görev bize düşüyor. Arkadaşlarımız 81 ile gitti. Herkesle konuşuldu. Şimdi arkadaşlarımızı görevin ikinci etabı bekliyor. Yine 81 ile gideceğiz bu kez sadece ve sadece çözümlerimizi anlatacağız. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede nelerin yapılması gerekir tek tek belirledik. Daha 15 gün önce 'ekonomi pik yapıyor' diyenler, 15 gün sonra 'millete acı reçeteyi vereceğiz' diyenler bunlar değil mi? 10 milyon 287 bin işsizimiz var. Cumhuriyet tarihinde işsizlik rekorunu kırdık. İşsizlik sigortasından para alanlar 225 bin kişi. Merkez bankasında dolar, rezerv eksi 54 milyon dolar.

"SERVETE SERVET KATIYORLAR"

Daha 15 gün önce ekonomi pik yapıyor diyenler 15 gün sonra millete acı reçeteyi vereceğiz diyenler bunlar değil mi? Ekonomi pik yapıyor lafı bazıları için doğru. Dolarla ihale alanlar için ekonomi pik yapıyor. Dolarla devlete borç verenler için de ekonomi pik yapmış vaziyette. Buradan AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim. Yerli ve milli olanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dolarla borçlanma konusunda hazine tahvili çıkarırlar mı? Sen kendi vatandaşından kendi parada güvenmiyorsun, kendi vatandaşına bana dolar üzerinden borç ver diyorsun. Sarayın bekçiliğini yapan için de bu sözüm geçerli. Yandaşlar ve tefeciler için ekonomi pik yaptı. Servete servet katıyorlar. Peki esnaf, emekli, işçi, dul için, yetim için ekonomi pik mi yaptı? Hayır, pik değil dip yaptı.

"OY VERİYORSA HAK EDİYOR"

Çiftçiye destek kanunu bugüne kadar hiç uygulanmadı. Uygulanmadı ama 2020 bütçesinde çiftçiye verilen desteğin önemli bir kısmı 2021 bütçesinde kesiliyor. Mazot desteği 2021 bütçesinde bir önceki yıla göre 177 milyon lira daha az olacak. Gübre 52 milyon, çatak 50 milyon daha az para verilecek çiftçiye. Niçin? Dışarıdan alıyoruz. Samanı dışarıdan alıyoruz. Yozgat'ın dünya çapında kokulu mercimeği var. Biz mercimeği Bosna Hersek'ten alıyoruz. Çiftçi bunu hak ediyor mu? Oy veriyorsa hak ediyor. Sesini çıkarmıyorsan açlığı ve yoksulluğu hak ediyorsun kardeşim. Ben senin, çocuklarının hakkını savunuyorum. Emeğin hakkını savunuyorum. Sen saraylarda yaşayan kişileri onları savunuyorsan bir sorunumuz var demektir. Ahlaki bir sorunumuz var demektir. Herkesin bu bağlanma iyi düşünmesi lazım. Bütün çiftçilerin oylarını AK Parti çantada keklik olarak görüyor.

"DEVLETTE İSRAFIN ÖNÜNE GEÇECEKSİN"

Kıbrıs'a sayın Bahçeli ile birlikte gittiler. Önce biz oraya piknik yapmaya gideceğiz dediler. Devlet ciddiyetine bakar mısınız? Onlar Cumhuriyet Bayramı kutluyorlar bizimkiler oraya piknik yapmaya gidiyorlar. Bir uçak Erdoğan için, bir uçak Bahçeli için, bir uçak bakanlar ve heyetler için, Mevlüt Çavuşoğlu için, iki uçak da korumalar. Bizde bir söz var ya ayranı yok içmeye diye, vallahi de öyle. Bu ülkede pazar artıklarından beslenen milyonlar hiç gelmiyor mu aklınıza? Sizde vicdan, adalet duygusu, ahlak var mı? Bütün dünyaya alay malzemesi oldunuz. Acı reçete sunmadan önce devlette israfın önüne geçeceksin. Gittiler ama Rauf Denktaş'ın mezarını ziyaret etmediler. Eğer oraya piknik yapmaya gidiyorsan bunu sağlayan kişi sayın Bülent Ecevit'tir. Ecevit'in adını ağzına alamazlar, iyi ki de almıyorlar"