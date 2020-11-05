Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine Erdoğan'dan çok sert yanıt: Sus da adam sansınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depreminde enkazların geç kaldırıldığı konusunda kendilerini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Bir işi bilirsin konuşursun ama bilmediğin iş hakkında niye konuşursun. Sus da adam sansınlar" sözleriyle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasına İzmir depreminde hükümet olarak yapmış oldukları çalışmaları anlatarak başlayan Erdoğan, "Depremin 5. günü. Hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok sert sözlerle yüklendi. Erdoğan konuşmasında, "Enkaz kaldırılma yarışına girilse 5. gün çıkarılan o yavru nasıl kurtarılacaktı? Bildiğin iş için konuşursun, bilmediğin iş için neden konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Arama kurtarma, enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma ve gıda başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılandı. Bakan arkadaşlarım başta olmak üzere yetkililer bölgede seferber olarak, gelişmeleri yakından takip etmişlerdir. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır.

"SEN İZMİR MİLLETVEKİLİSİN ORADA KALMAN LAZIM"

İnşallah 1 ay içinde de deprem konutlarını yapmaya başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de teslim edeceğiz. Yol haritamız bu. Ana muhalefetin başındaki zat oraya yaptığı turistik ziyarette, '5 gün oldu, hala enkaz kaldırılmadı' diyor. Enkaz kaldırılma yarışına girilse 5. gün çıkarılan o yavru nasıl kurtarılacaktı? Bildiğin iş için konuşursun, bilmediğin iş için neden konuşuyorsun? Sus da adam sansınlar. Sen İzmir Milletvekilisin orada kalman lazım, şöyle bir uğrayıp gidiyorsun.

"ÇADIRDA KALMAK İSTİYORUM DİYEN VATANDAŞIMIZA HAYIR DENİLMEDİ"

Daha önce de bir tane Kızılay çadırı görmedim demişti Elazığ'da. Bura ile ilgili de Kızılay'a verdiler, veriştirdiler. Kızılay, AFAD tüm imkanları ile orada hazırdı. Burada yoğun şekilde çadır kuruluşu falan hepsi yapıldı. Çadırda kalmak istiyorum diyen vatandaşımıza, hayır falan denilmedi. KYK'ları da hazır hale getirdik. İsteyenler oralarda da kalabilirdi. Vatandaşlarımız oraları pek tercih etmedi, çadırları tercih etti.

"STOKTAKİ KONTEYNERLERİ İZMİR'DE KULLANACAĞIZ"

Yaşadığımız her felaket ülkemizin deprem kuşağında olduğunu, yeni sarsıntılar ile karşılaşabileceğimizi bize hatırlatıyor. Stokta bin konteyner vardı. Bu konteynerleri İzmir'de kullanacağız.

"DEPREMİN OLDUĞU BÖLGE SULAK BİR BÖLGE"

Konut atılımı özel sektörün de katılımı ile önemli bir dönüşümü sağlamıştır. Dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. İzmir'de depremin olduğu bölge sulak bir bölge. Şimdi biz orada tarım, orman ve hayvancılığa ait bir bölgeyi yapılacak konutlara tahsis ettik. Konutları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız o 1 milyon 400 bin metrekare arazide başlayacak. İstiyoruz ki, zemin ile ilgili sıkıntı olmasın.

"100 BİN TOKİ KONUTU PROJESİNE DAHA BAŞLIYORUZ"

Öncelikli olan 1.5 milyon konutu dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu yıl 100 bin TOKİ konutu projesine başlamıştık. Önümüzdeki yıl 100 bin TOKİ konutu projesine daha başlıyoruz.

"ÜYELERİMİZ EL ELE VERSELER ÜLKENİN BİR UCUNDAN DİĞER UCUNA ZİNCİR OLUŞTURABİLİR"

AK Parti Türkiye'nin en çok üyeye sahip partisidir. Diğer partilerin üyelerini toplayın, 3 ile, 5 ile çarpın yine de AK Parti'ye yetişemiyorlar. Her yıla girerken 1 milyon yeni üye için kolları sıvadık. Bu yılki 1 milyon üye hedefimize ulaşıyoruz. Şu anda 11 milyon 200 bin üye sayısını yakalamış durumdayız. Üyelerimiz el ele verseler, rahatlıkla ülkenin bir ucundan, diğer ucuna kadar bir zincir oluşturabilir.

"ÜLKEMİZİ AFETLERE HAZIRLIKLI HALE GETİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu yerlerimizde deprem çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Dikkat edilirse artık depremlerin, tabii afetlerin ardından çok etkin ve hızlı bir müdahale ile vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. AFAD'dan UMKE'ye kadar her kuruluşumuz yetişmiş altyapıya kavuşmuştur.

"İNSANIMIZIN GÖNLÜNÜ ALMALI, DERTLERİNİ DİNLEMELİYİZ"

Üyelerden birçoğu binamıza gelerek üye olmuştur. Ama büyük kısmı evlerine, işyerlerine giderek yaptıklarımız anlatılarak üye yapılmıştır. Hedefimiz nasıl her bireyin üyesini alabilmek ise, 18 yaşını doldurmuş herkesin de partimize üye olmasını hedeflememiz gerekiyor. Biz partimize gelerek üye olanları bekleyen bir parti olmadık, olmayacağız. İnsanımızın gönlünü almalı, dertlerini dinlemeliyiz. Telefonumuz 24 saat açık olmalıdır. Mutlaka geri dönüş yapılmalıdır.

"KENDİNİ ULAŞILAMAZ GÖRE BİR AK PARTİLİ YÖNETİCİ VARSA O KOLTUKTA İŞGALCİDİR"

Bulunduğu yerde kendini ulaşılamaz gören bir AK Partili yönetici var ise o koltukta haksız işgalcidir. Hiçbir AK Partili milletten kopuk yaşayamaz.

"TÜRKİYE SÜREKLİ İLERİ GİDERKEN AK PARTİ'NİN YERİNDE SAYMASI BEKLENEMEZ"

Türkiye sürekli daha ileri giderken, AK Parti'nin yerinde sayması beklenemez. Teşkilatlarımız arasındaki yeni üye yarışı hayırda yapılan bir yarıştır. AK Parti'nin büyümesi demek, Türkiye'nin büyümesi demektir. AK Parti'nin büyümesi demek, gözünü ve kalbini bize yöneltmiş kardeşlerimizin umutlanması demektir.

"AK PARTİ'NİN MAYASINI MİLLETİN ATTIĞINI SÖYLÜYORUZ"

Bugün de 19 yıl önceki söylediğimiz şeyi özünde tekrarlıyoruz, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti'nin mayasını milletin attığını söylüyoruz. Sırtını millete dayadığını söylüyoruz. Nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu, nereye gittiğimizi iyi bilmeliyiz. İnsanlık tarihine büyük yürüyüşler yön vermiştir. Hz. İbrahim'in Harran'dan Filistin'e yürüyüşü böyle bir yürüyüştür. Hz.Peygamberin Mekke'den Medine'ye yürüyüşü tarihin akışını değiştiren böyle bir yürüyüştür.

"ATTIĞIMIZ HER ADIMDA BELLİ KESİMLERİN İTİRAZLARI İLE KARŞILAŞTIK"

Sizlere ve 11 milyon üyemizin her birine güveniyorum. Her bir üyemizi toprağa diktiğimiz fidanlarla karşılamak rastgele bir şey değildir. Attığımız her adımda koro halinde belli kesimlerin itirazları ile karşılaştık. Bunların gerisine baktığımızda hiçbirinin gerisinde çevre hassasiyetinde olmadıklarını görüyoruz.

"EN BÜYÜK YATIRIMLARI BİZ YAPTIK"

Türkiye'de en büyük yatırımları biz yaptık. Buna belediye başkanlığım da dahil. İstanbul adeta çöl gibiydi, orta refüjler de dahil her yeri ağaçlandırdık. Hükümete geldik, milyonlarca, milyarlarca ağaç ve fidan dikimini biz yaptık. En kapsamlı düzenlemeleri biz gerçekleştirdik. Ülkemizde 4.7 milyar fidanı hükümetlerimiz döneminde toprakla biz buluşturduk. Ülke genelinde ağaçlandırma faaliyetlerimiz sonucunda orman varlığımızı 1.9 milyon hektar artırdık.

"HER İNSAN GİBİ AĞAÇLAR DA BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR"

Teröristler boş durmuyor. İnsanları öldürmekte başarılı olamıyoruz, ağaçları yakmaya başladılar. Her insan gibi ağaçlar da bizim için değerlidir. Ama bu teröristler benzini dökerek İskenderun'da, Hatay'ın belli bölgelerinde ormanlarımızı yaktılar"