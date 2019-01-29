Kılıçdaroğlu'nun Hangi CHP'li Başkan İçin "Başarısız" Dediği Belli Oldu
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Parti Meclisi'nde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu için "Başarısız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını belirlemek için Parti Meclisi'ni (PM) topladı. 18 saat süren toplantıda bazı isimlerin üstü çizildi.
"BENİM GÖZÜMDE BAŞARISIZ"
Toplantıda bazı üyelerin Kadıköy'de mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu'nun yeniden aday olmasını önerdiği ancak Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Kılıçdaroğlu, Nuhoğlu'nun "başarısız" bir dönem geçirdiğini vurgulayarak, "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır" dedi.
CHP'NİN İSTANBUL ADAYLARI
CHP Parti Meclisi'nin tamamlanmasının ardından, İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayları belli oldu. Kadıköy'de Aykurt Nuhoğlu'nun yerine Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi.
İşte CHP'nin İstanbul adayları;
Adalar: Erdem Gül
Ataşehir: Battal İlgezdi
Avcılar: Hüseyin Aksu
Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan
Bakırköy: Bülent Kerimoğlu
Başakşehir: Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa: Remzi Albayrak
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Coşkun Tosun
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Cem Kara
Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım
Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt
Fatih: Soner Özimer
Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya
Güngören: İsmet Yaşar
Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı
Kartal: Gökhan Yüksel
Pendik: Mehmet Salih Usta
Sancaktepe: Özgen Nama
Silivri: Özcan Işılar
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Sultangazi: Halil Bozkurt
Şile: Ali Secaattin Güney
Şişli: Fidan Aslan Eroğlu
Tuzla: Salim Gürsoy
Ümraniye: Cafer Aktürk
Üsküdar: Ahmet Kılıç
Zeytinburnu: Adil Emecan
Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu
Sarıyer: Şükrü Genç