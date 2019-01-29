Kılıçdaroğlu'nun Hangi CHP'li Başkan İçin "Başarısız" Dediği Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarını belirlemek için Parti Meclisi'ni (PM) topladı. 18 saat süren toplantıda bazı isimlerin üstü çizildi.

"BENİM GÖZÜMDE BAŞARISIZ"

Toplantıda bazı üyelerin Kadıköy'de mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu'nun yeniden aday olmasını önerdiği ancak Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Kılıçdaroğlu, Nuhoğlu'nun "başarısız" bir dönem geçirdiğini vurgulayarak, "Özür dileyerek söylüyorum ama benim gözümde başarısız bir belediye başkanıdır" dedi.

Aykurt Nuhoğlu

CHP'NİN İSTANBUL ADAYLARI

CHP Parti Meclisi'nin tamamlanmasının ardından, İstanbul'un 39 ilçesinden 29'unda belediye başkan adayları belli oldu. Kadıköy'de Aykurt Nuhoğlu'nun yerine Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi.

İşte CHP'nin İstanbul adayları;

Adalar: Erdem Gül

Ataşehir: Battal İlgezdi

Avcılar: Hüseyin Aksu

Bahçelievler: Mehmet Ali Özkan

Bakırköy: Bülent Kerimoğlu

Başakşehir: Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa: Remzi Albayrak

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beykoz: Coşkun Tosun

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Cem Kara

Çekmeköy: Seyfettin Yıldırım

Esenyurt: Kemal Deniz Bozkurt

Fatih: Soner Özimer

Gaziosmanpaşa: Erkan Kaya

Güngören: İsmet Yaşar

Kadıköy: Şerdil Dara Odabaşı

Kartal: Gökhan Yüksel

Pendik: Mehmet Salih Usta

Sancaktepe: Özgen Nama

Silivri: Özcan Işılar

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Sultangazi: Halil Bozkurt

Şile: Ali Secaattin Güney

Şişli: Fidan Aslan Eroğlu

Tuzla: Salim Gürsoy

Ümraniye: Cafer Aktürk

Üsküdar: Ahmet Kılıç

Zeytinburnu: Adil Emecan

Eyüp Sultan: Emel Bilenoğlu

Sarıyer: Şükrü Genç