Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül aday olacak mı?" sorusuna, "Bizim adayımız yok, böyle bir teklif de yok. Şu aşamada cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları gereksiz. Bence şu an Türkiye'de asıl konuşulması gereken konu ekonomidir" yanıtını verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağıyla ilgili soruya,"Bizim şu anda bir adayımız yok. Böyle bir teklif yok." dedi.

"BU ÜLKENİN İSTİHBARATI YOK MU?"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Savcılık çağırırsa en az 150 derneğin ismini veririm" açıklamasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bir kişi televizyonlara çıktı ve bir dini akımın silahlandığını ifade etti. Savcılığın daveti olursa bu bilgileri vereceğini söyledi. Bu ülkenin istihbaratı yok mu? Bu insanlar silahlanırken devlet neredeydi? Bunları kim koruyordu? 15 Temmuz sonrası kaybolan silahlar olduğunu da biliyoruz. Bu silahlanma ileride ciddi bir sorun oluşturabilir. Gücünü akıldan değil de silahtan alanlar başarılı olamazlar. Gücünüzü demokrasiden yana kullanıyorsanız korkmayacaksınız. MİT kimin silahlandığını, nerede ne konuştuğunu biliyor. Ben güvenlik güçleri içinde ağırlıklı grubun Türkiye'nin çıkarlarını öncelikli görenler olduğuna inanıyorum. Bunların yanında Saray'ın talimatlarını öncelikli gören ve bu sayede yükselenlerin de olduğunu biliyorum" diye konuştu.

"DEMİRTAŞ BU İDDİANAMELERİ MADALYA OLARAK TAKACAK"

Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianameye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş Bey, bu iddianameleri alacak madalya olarak takacak. Savcılar da eleştirilir. Talimatla iddianame düzenlerseniz, ya da birilerinin talimatıyla yıllarca iddianame hazırlamazsanız o ülkede adalet kalmaz" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN İÇİNİ KARIŞTIRMAK İÇİN KÖRÜKLENİYOR"

CHP içindeki 'Mustafa Kemal' ve 'Atatürk' tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, "İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk. Bunlar aynı şey zaten. Bu tartışmalar yapay tartışmalar. Bunlar belli çevreler tarafından CHP'nin içini karıştırmak için körükleniyor. Karışmaz. CHP'nin ilkeleri, programı var. Ülkenin sorunlarını çözmek için bir kabiliyeti var. Bizim sorunumuz, doğruya doğru kitlelere kendimizi anlatmak. Kendini iktidara eklemlemiş medya bize yer vermez. Toplum bölündü, bu da iktidarın işine geliyor. Ekonomik sorunlar çok ciddi. Halk da görüyor bunu görüyor. Ayasofya dediler, ne oldu? Canan Hanım bizim il başkanımız elbette yanındayım. Canan Hanım'ın, Atatürk'ü sevmemesi mümkün mü? Bu tartışmalar Türkiye'nin, İstanbul'un gündeminde değil. Türkiye'de işsizlik, yoksulluk, uyuşturucu sorunu var" dedi.

"BÖYLE BİR TEKLİF YOK"

Kılıçdaroğlu, 'Abdullah Gül aday olacak mı?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sayın Gül, en son kız kardeşimin vefatı dolayısıyla aradı. Başka zamanlarda da görüşmelerimiz de oldu. Abdullah Gül Türkiye siyasetinin önemli bir ismi, bunu kabul etmek gerekir. Ben bir soruya cevaben, "Neden Abdullah Gül'den korkuyorlar?" dedim. Sonra kıyamet koptu. Bizim şu anda bir adayımız yok. Böyle bir teklif yok. Bizim belediye başkanlarımız da görevlerini yapıyorlar, yapacaklar. Şu aşamada cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları gereksiz. Bence şu an Türkiye'de asıl konuşulması gereken konu ekonomidir."