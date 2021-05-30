Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin 568'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu kadim devleti, bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe, bu rezillikleri gördükçe, muhalefet olmakta çok zorlanıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü nedeniyle program düzenledi. İBB tarafından Haliç'te düzenlenen programa ev sahibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

"ROL MODELİNİZ BU ŞEHRİN HER SANTİMETRE KARESİNDE"

Programda konuşan CHP lideri, Fatih Sultan Mehmet'in rol model olarak alınması gerektiğini belirterek, "Rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetre karesinde. 20 yaşında genç Sultan sizin modeliniz. Ona bakın ve siz de farklı düşünme cesaretinize, mücadele cesaretinize, keşfedilmemiş yollara gitme cesaretinize, imkansızı isteme cesaretinize sahip çıkın. Ve ibret alın; Fatih'in fethettiği canım İstanbul'un, asırlar sonra düşürüldüğü halden ibret alın. Ve cesaretinizi de yine aynı İstanbul'un şahlanışından alın. Fatih biziz; Fatih sizsiniz sevgili gençler. Fatih, hepimiziz…" dedi.

"MUHALEFET OLMAKTA ÇOK ZORLANIYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarının devamında ise hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. CHP lideri, bazı nedenlerden dolayı muhalefet yapmakta çok zorlandığını dile getirerek, "Bu konuşmayı yaparken hem gururluyum hem de hissettiğim sorumluluktan dolayı biraz da kalbim kırık. İnanın, muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim. Bu kadim devleti, bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe, bu rezillikleri gördükçe, muhalefet olmakta çok zorlanıyorum. Çünkü inanın onların yaptıklarını, ben konuşmakta zorlanıyorum. Utanıyorum bir şey demeye. Utanıyorum bunlara dikkati çekmeye. Oysa görevimiz bu rezilliklerle mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı