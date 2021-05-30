Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'un Fethi'nin 568'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu kadim devleti, bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe, bu rezillikleri gördükçe, muhalefet olmakta çok zorlanıyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü nedeniyle program düzenledi. İBB tarafından Haliç'te düzenlenen programa ev sahibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

"ROL MODELİNİZ BU ŞEHRİN HER SANTİMETRE KARESİNDE"

Programda konuşan CHP lideri, Fatih Sultan Mehmet'in rol model olarak alınması gerektiğini belirterek, "Rol modeliniz burada. Bu şehrin her santimetre karesinde. 20 yaşında genç Sultan sizin modeliniz. Ona bakın ve siz de farklı düşünme cesaretinize, mücadele cesaretinize, keşfedilmemiş yollara gitme cesaretinize, imkansızı isteme cesaretinize sahip çıkın. Ve ibret alın; Fatih'in fethettiği canım İstanbul'un, asırlar sonra düşürüldüğü halden ibret alın. Ve cesaretinizi de yine aynı İstanbul'un şahlanışından alın. Fatih biziz; Fatih sizsiniz sevgili gençler. Fatih, hepimiziz…" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum

"MUHALEFET OLMAKTA ÇOK ZORLANIYORUM"

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarının devamında ise hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. CHP lideri, bazı nedenlerden dolayı muhalefet yapmakta çok zorlandığını dile getirerek, "Bu konuşmayı yaparken hem gururluyum hem de hissettiğim sorumluluktan dolayı biraz da kalbim kırık. İnanın, muhalefet yapmanın en zor dönemindeyim. Bu kadim devleti, bu emaneti ne hale getirdiklerini gördükçe, bu rezillikleri gördükçe, muhalefet olmakta çok zorlanıyorum. Çünkü inanın onların yaptıklarını, ben konuşmakta zorlanıyorum. Utanıyorum bir şey demeye. Utanıyorum bunlara dikkati çekmeye. Oysa görevimiz bu rezilliklerle mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü görsel şölenle kutlandı
İstanbul Valiliği, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi
İstanbul Valiliği, fethin yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet'in Türbesi'nde anma töreni düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Adnan Menderes İbrahim Aydemir Mustafa Sarıgül
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Fethi programında isyan etti: Muhalefet olmakta çok zorlanıyorum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 00:38:21. #1.15#

title