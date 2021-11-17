Kılıçdaroğlu ile "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu - Haberler
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Kılıçdaroğlu ile "Bizim kırmızı halımız yok" diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile birlikte Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ni ziyaret etti. Yoğun ilgiliyle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun esnafla yaşadığı diyalog ise ziyarete damga vurdu. CHP liderinin "Bizim kırmızı halımız yok" diyen ve basması yönünde ısrar eden esnafın yere serdiği montunun üzerine basmamak için sarf ettiği çaba videoya saniye saniye yansıdı.

Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ni ziyaret eden Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir esnaf arasındaki diyalog dikkat çekti.

ESNAFIN ISRARINA RAĞMEN MONTUN ÜZERİNE BASMADAN GEÇTİ

Esnaf, montunu Kılıçdaroğlu'nun önüne sererek, "Bizim kırmızı halımız yok" dedi ve üzerinden basarak geçmesini istedi. Kılıçdaroğlu, esnafın ısrarlı "bas" talebine, olumsuz yanıt vererek, montun üzerine basmadan geçti.

ANKARA MİLLETVEKİLİ TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Söz konusu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ndeyiz. Yoğun ilgi ile karşılanan Genel Başkanımıza; 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere seren esnafımızla genel başkanımızın diyaloğu" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Kılıçdaroğlu ile 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek montunu yere seren esnafın diyaloğu gündem oldu

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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