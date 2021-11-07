Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı davetliler kutlamalara katıldı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu, konser salonu girişindeki "Türk Cumhuriyetleri'nde Yaşamdan İzler" adlı sergiyi gezdikten sonra kutlamaların yapıldığı salona geçti.

Kutlamalar, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'dan bazı vatandaşların bağımsızlıklarının 30. yılını kutladıkları mesajlar içeren video gösterimi ile başladı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının önemli bir sanata sahip olduğunu, sanatın değişik alanlarında önemli eserler ürettiğini söyledi.

Sanatın 20. yüzyıldan itibaren yumuşak güç olarak tanımlandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir resim, bir sinema filmi, bir öykü, bir roman, bir karikatür milyonları etkileyebiliyor. Dolayısıyla sanatın özellikle 21. yüzyılda iletişimin çok geliştiği bir çağda olağanüstü bir önemi var. Sanatı eğer büyütebilirsek, Türk dünyası olarak geliştirebilirsek, daha çok kaynaşabilirsek, kültürlerimizi birbirimize daha yakından aktarabilirsek, sanat dünyasının entelektüellerinin zaman zaman bir araya gelip tartışmalarına olanak verebilirsek son derece değerli bir görevi yerine getirmiş oluruz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türk dünyasının olağanüstü sanat eserlerine sahip olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla bu eserleri kendi Türk dünyamız olarak kendi kendimize değil, bütün dünyaya aktarmalıyız ve anlatmalıyız. Bu, bunun belki de ilk adımlarından birisi olur. İnşallah bundan sonra çok daha güzel sanat etkinliklerine hep beraber katılmış oluruz ve kendi dünyamızı büyütmüş oluruz. Altı büyük Türk devleti bir araya gelip gücünü ortaklaştırdığı zaman emin olun, dünya tarihine yeni ve görkemli imzayı hep beraber atmış oluruz." dedi.

"En büyük özelliğimiz yeteri kadar tüketmektir"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise Türk dünyasını ziyaret ettiğini ifade ederek, bu ülkelerden pek çok öğrencinin Türkiye'ye gelerek eğitim gördüğünü söyledi.

Altı Türk Cumhuriyeti'nin ortak değerlerinin sanat yoluyla öğretildiği bir programın yapılmasının çok önemli olduğunun altını çizen Akşener, şunları kaydetti:

"İnşallah bu 6 cumhuriyetin, yarının dünyasında hoyratça kullanılan ve sonunun geldiğinden endişe edilen bu dünyanın, o bizim medeniyetimizle kurtulabileceğini anlatabileceğimiz günler gelir. Çünkü bizim medeniyetimiz, ta Kırgızistan'dan Tanrı Dağları'ndan Gavur Dağları'na kadar, Kaz Dağları'na kadar gezin, dolaşın; her bir Türkmen obasından insanlarla konuşun. En büyük özelliğimiz yeteri kadar tüketmektir, fazlası değil. İklim krizi konusunu bugün gerçekten endişeyle tartıştığı ve ama insan hoyratlığı, Batı hoyratlığı nedeniyle bu hale gelmiş bu gezegeni, medeniyetimizin bu dünyanın da çıkış noktası olabileceğini sanat yoluyla inşallah herkese duyurmasını diliyorum."

İBB Başkanı İmamoğlu da İstanbul'un Türk dünyasının en büyük kenti ve göz bebeği olduğunu söyledi.

Sanat etkinliklerinin aynı zamanda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Haftası ile eş zamanlı yapılmasının ayrı bir değer taşıdığını kaydeden İmamoğlu, "Atatürk, bir mensubu olmakla gurur duyduğu Türk dünyasının bağımsızlığına her zaman çok büyük değer ve önem vermiştir. Atatürk, Türk dünyasında dil ve kültür birliğinin geliştirilmesini sağlamak, ortak faydalar ve ortak değerler etrafında güçlü bir buluşmayı gerçekleştirmek yolunda çok önemli bir mücadele de vermiştir. Türk dünyası içindeki manevi köprüleri sağlam tutmak gereğini her zaman önemle vurgulamıştır. Türk dünyasının zengin kültürünü yeryüzünde çok daha fazla görünür ve hissedilir yapmak çok önemli bir milli ve insani vazifedir. Bu hepimiz için öncelikli vazifelerdendir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Shaman Dans Tiyatrosu "Buluşma" adlı dans gösterisi yaptı. Kutlamalar, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öte yandan Akşener, kutlamaların yapılacağı salona girişi sırasında, basın mensuplarının İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.