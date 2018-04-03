Kılıçdaroğlu: "Hakkı, Hukuku ve Adaleti Bu Ülkeye Kadınlar Getirecek"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Garibanı görünce esersin, yurt dışına üfürürsün ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sende o yürek yok. Dünya kadar televizyonun var, gazetelerin var. Çık karşıma çık Recep Bey." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadınlarla beraber mücadele edeceklerini belirterek, "Bir diktatörden bu ülkeyi kurtaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Kadınların belediye başkanı seçilmesine ilişkin yasanın 88 yıl önce bugün çıktığını anımsatan Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'in Kızılkaya beldesinde Sadiye Ardahan'ın ilk kadın belediye başkanı olduğuna değindi.

Grup Toplantısı'nda çok sayıda kadın bulunduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Çiçek tarlası gibisiniz. Son derece güzel." diye seslendi.

Kadınların gücünü ilk kez ve net olarak adalet yürüyüşünde gördüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Maltepe'de milyonların buluştuğu yerde o milyonların en az yarısı kadındı. Dedim ki, 'Nasıl Cumhuriyet bir kadın devrimiyse o Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak olan 2019 devriminin sahipleri de kadınlar olacaktır'. Ben bunu söylediğim zaman sarayda oturan zatın uykusu kaçıyor, ben biliyorum. Seni uykusuz bırakacağım, uykusuz. Garibanı görünce esersin, yurt dışına üfürürsün ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Sende o yürek yok. Dünya kadar televizyonun var, gazetelerin var. Çık karşıma çık Recep Bey."

Çanakkale'den Ankara'ya yürüyen Hülya Kurt, Dilek Taş ve Nursel Karagöz'ün de aralarında bulunduğunu bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, onların kötülüğe karşı iyilik için yürüdüklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, kadınların kutlu yürüyüşünü CHP olarak gurur ve onur kabul ettiklerini vurguladı.

"Kadınlar çağdaş Türkiye'nin inşasını sağlayacaklar"

Ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti kadınların getireceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kadın-erkek eşitliğini savunanlar, yine sizler olacaksınız. Hayatın her alanında kadınlar mücadele edecek, kadınlar olacak ve kadınlar çağdaş Türkiye'nin inşasını sağlayacaklar. Bundan yüzde yüz eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kadınların, "Kadınlar sahneye" sloganları üzerine Kılıçdaroğlu, "Önce o zatı sahneye çıkaracağım ben. Bütün dünya görsün diye çıkaracağım onu." dedi.

Hayatını kaybeden şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer'e Allah'tan rahmet dileyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Zülfü Livaneli'nin bestelediği "Güneş topla benim için" türküsünü hiç unutmayacağını ifade etti.

(Sürecek)