Kılıçdaroğlu: En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) tarafından 'Yeni Bir Siyaset, Toplum ve Emek Yüzyılı' temasıyla düzenlenen 'Fütürizm-Apaydınlık Bir Gelecek Çalıştayı'na katıldı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki çalıştaya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve bilim insanları katıldı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında, "Kendi ülkemizde yüksek yetenek inşasını sağlayamazsak, hızlı büyüme şansımızı kaybederiz. Bir ülkenin nüfusunun ortalama yüzde 2'si zeki insanlardan oluşuyor. Bu insanlar, yeni buluşlara imza atan insanlardır. Yüksek yetenek inşası, bunların korunması ve sorunlarının çözülmesini içerir. Yeni imkanlar sağlanması lazım. İngiltere'de buharla çalışan motorun keşfi, yüksek yetenek inşasını sağlayan bir ülkenin elde ettiği başarıdır. Bugün yüksek yetenek inşası konusunda en büyük çabayı gösteren ülke ABD'dir. ABD, dünyanın her tarafından en yetenekli insanları kendi ülkesinde topluyor. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Gençlerimiz umudu dışarıya bağlıyor. En büyük kaybımız; yüksek yetenekli insanların geleceğini dışarıda aramalarıdır" dedi.

Geleceğin sorgulanması gerektiğini ifade eden TÜLOV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurettin Demir de "Apaydınlık bir gelecek için yeni bir toplum, iş dünyası ve siyaset gerekiyor. Bunu her alana taşıyabiliriz. Geleceğin planlamasını şimdiden yapmalıyız. Eğer biz yapmazsak emperyalist güçler yapar ve bizler de onların birer figüranı oluruz. TÜLOV'un en büyük hedefleri; Türkiye'nin değerlerini içte ve dışta tanıtmak, bilimsel ve toplumsal çalışmalar yapmak, demokrasi ve laikliği tüm ülkemize yerleştirmektir. Bilimin ışığında gençlerle birlikte 20 yılı geride bıraktık. TÜLOV'un bir marka olması için topluma ve gençlerimize önderlik yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Suyun gücü tartışılmaz ama bir kayayı delmek için onun damlalarının sürekli olması gerekir. Biz de toplumsal değerlerimizi sürekli kılmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu amaçla Türkiye genelinde temsilcilikler açıp üyeler oluşturmak en büyük hedefimiz. Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi öğrencilerin burs ve yurt ihtiyaçlarıdır. Bu bizim en büyük hedeflerimizdendir. Bu nedenle TÜLOV mağazasını açtık ve web sitemizi yeniledik" ifadelerini kullandı. Çalıştay, protokol konuşmalarının ardından bilim insanlarının açıklamalarıyla devam etti.