Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin bir araya gelmesi lazım, ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklilerin 'Eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma ben de sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak, Veli Ağbaba ile Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. Ziyarette dernek başkanı Satılmış Çalışkan ve dernek üyeleriyle görüşen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada hak, hukuk, adalet arayanların yanında olmaya söz verdiğini belirtti. Hükümetin asgari ücreti artırdığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki; 'Asgari ücretlide yüzde 50 zam yaptık, şimdi sıra emeklilere geldi.' Bütün emekliler, onlar da doğal olarak yüzde 50'lik bir zam bekliyorlardı ama bu olmadı, hangi gerekçe ile olmadı bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı rakamının 4 bin 13 lira olduğunu, bu rakamın yoksulluk değil, açlık sınırı olduğunu belirtti. En düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkartıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "2 bin 500 lirayla kim nasıl geçinecek? Sizler bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulundunuz. Günün 8 saati çalıştınız, yeri geldi tatillerde çalıştınız, alın teri döktünüz, milli geliri büyüttünüz. Emekli oldunuz, size insanca yaşayacağınız bir aylığın bağlanması gerekiyor ama bu imkan size verilmedi. Bu imkan size verilsin diye ben ve arkadaşlarım buradayız, sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak için. Biz burada olduğumuz için birilerinin rahatsız olduğunu gayet iyi biliyorum ama onlar rahatsız olsunlar diye ben buradayım. Siz hakkınızı ve hukukunuzu savunduğumuz sürece biz devamlı sizin yanınızda olacağız" ifadesini kullandı.