Kılıçdaroğlu: Ana hedefimiz; cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak

İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir yüzyılı bitirdik, doğrudur. Büyük acılar yaşadık, doğrudur. Başbakanlar idam edildi, doğrudur. Pırıl pırıl gençler idam edildi, doğrudur. Ama önümüzdeki ikinci yüzyıla ciddi bir hedefle başlıyoruz. Babalarımızın kurduğu Cumhuriyeti ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandıracağız. Ana hedefimiz; cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Gençlik Kolları 16'ncı Olağan Kurultayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan her bir kişinin ülkenin gidişinden kaygısının bulunduğunu, kendilerinin de sorumlu olduğunu söyledi. Her CHP'li gencin bu sorumluluğu taşıması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bizler; bu özel anlayışla toplumun her kesimine nüfuz etmek durumundayız. O kesimlerle sıcak, samimi ilişki kurmak zorundayız. Eğer bir konuyu anlatıyorsak, eğer toplumun herhangi bir kesiminin sorununu dinlemek istiyorsak, ilk yapacağımız iş; sorunla karşılaşan kişileri dinlemektir. Sorunu yaşayandan bizzat sorunu dinlemektir. O nedenle bizim siyaset anlayışımız eskisi gibi değil. Sosyal kimlikleri üzerinden toplumun her kesimine nüfuz etmeye çalışıyoruz. Ne demek sosyal kimlikler? Muhtarlar, apartman görevlileri, emekliler, ev kadınları, gençler, işsiz gençler, üniversiteli gençler; sosyal kimliktir. Toplumun her kesimlerinin sorunları var ama her bir sosyal kimliğin kendine özgü dertleri bulunuyor. Dolayısıyla her bir sosyal kimliğin sorunlarına eğildiğinizde, bütün bileşenleri sizi dikkatle dinlerler. Dolayısıyla her bir sosyal kimliğin sorunlarını dinleyeceğiz. Her bir soruna çözüm üreteceğiz, çözüm üretiyoruz zaten. Ürettiğimiz çözümleri büyük bir dikkatle ve büyük bir öz güvenle anlatacaksınız. 'Bu sorunları çözmeye kararlıyız ve çözeceğiz' diyeceksiniz. Bu çok önemlidir. 'Evet Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur ve bütün bu sorunları çözmeye kararlıyız' diyeceksiniz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, salondaki gençlerin sloganları üzerine de "Geliyor gelmekte olan, meraklanmayın" diyerek karşılık verdi.