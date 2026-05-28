Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk restoran müdürü Onur İnci, aniden yola fırlayan kızı kurtarmak için kendi hayatını hiçe sayarak motosikletin önüne atladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay büyük yankı uyandırırken, kahramanca müdahalesiyle küçük kızın hayatını kurtaran İnci'nin omzundan yaralandığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Wimbledon bölgesindeki yoğun caddelerden birinde ailesinin yanında bulunan küçük bir kız çocuğu, aniden yola doğru koşmaya başladı. O sırada seyir halinde olan motosikletin hızla çocuğa yaklaştığını fark eden Türk restoranının müdürü Onur İnci, saniyeler içerisinde refleks göstererek harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre İnci, hiç düşünmeden hızla koşarak kız çocuğunu son anda motosikletin çarpmasından kurtardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde İnci'nin küçük çocuğu güvenli alana ittiği, ardından motosikletin kendisine çarpmasıyla yere savrulduğu görüldü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İnci, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde omzunda ciddi hasar oluştuğu belirlenen İnci'nin ameliyat edileceği öğrenildi. Küçük kız ise olaydan yara almadan kurtuldu. Çocuğun ailesinin büyük panik yaşadığı, İnci'ye teşekkür ederek onun sayesinde çocuklarının hayatta olduğunu söylediği öğrenildi.

Bölge sakinleri yaşananları "gerçek bir kahramanlık örneği" olarak değerlendirirken, olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, İnci'nin cesaretine övgü dolu yorumlar yaptı. Bir görgü tanığı, "Her şey birkaç saniye içinde oldu. Çocuk direkt yola çıktı. Onur hiç düşünmeden koştu. Kendi canını düşünmedi. Eğer o an müdahale etmeseydi çok daha kötü bir tabloyla karşılaşabilirdik" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır Londra'da yaşayan ve restoran sektöründe görev yapan İnci'nin çevresi tarafından yardımsever kişiliğiyle tanındığı öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
