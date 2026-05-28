Osimhen'den vatandaşına büyük jest

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, "patella ameliyatı" olabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan Nijeryalı futbolcu Paul Chukwuebuka'nın diz kapağı ameliyatını üstlendi.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da amatör olarak futbol oynayan meslektaşı Paul Chukwuebuka'ya yaptığı büyük yardımlarla futbolseverlerin takdirini topladı.

CHUKWUEBUKA'DAN OSIMHEN'E YARDIM ÇAĞRISI

Ciddi bir sakatlık yaşayan ve "patella ameliyatı" olabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan Chukwuebuka, sosyal medya hesabı üzerinden bir yardım çağrısında bulundu. Genç futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede internette yayılarak Osimhen'e ulaştı.

OSIMHEN KAYITSIZ KALAMADI

Yaşanan duruma sessiz kalmayan Nijeryalı yıldız golcü, meslektaşının çağrısına sosyal medyadan, "TheLifeFab ile iletişime geç, halledelim!" şeklinde yanıt verdi. Ameliyat masraflarını üstlenen Osimhen'in bu duyarlı davranışı büyük beğeni topladı.

Cemre Yıldız
