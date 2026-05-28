Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, serinlemek için girdiği derede gözden kaybolan ve bölgeye giden ekipler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Akdeniz (16), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesine bağlı Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla dere yatağındaki suya giren Ahmet Akdeniz, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan Akdeniz'e olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı