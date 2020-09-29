Keten Kumaş, Pamuklu Kumaş, Saten Kumaş… Ölçülü Giyim Sektöründe Hepsinin Yeri Ayrı

Kumaş nihayetinde ipliklerin dokunmasıyla elde edilir. Bu ipliklerse farklı farklı yollarla elde edilebilir. Temel ihtiyacımız olan giyinme dürtüsü yüzyıllardır süre gelen bir durum. Tabii bu artık bambaşka bir olaya evirildi ve hepimizin az ya da çok ilgisi olduğu moda sektörü ortaya çıktı. Kumaş deyip geçmemek lazım.

Belki de yüzlerce çeşidi olan kumaş, örtünme isteğiyle beraber insanlığın en eski ihtiyaç ve bir noktadan sonra isteği olmuştur. Kimi kumaşlar günlük hayatımızda çok daha sık kullanılsa da kimisi çok daha özel içerikli mühim kumaşlardır.

MUHAFAZAKAR GİYİMDE EN SIK KULLANILAN KUMAŞLARI TANIYALIM

PAMUKLU KUMAŞLAR

Kendi arasında bile birçok çeşide ayrılan pamuklu kumaşlar moda sektöründe ve tesettür giyim sektörünün baş tacıdır. Özellikle ince yapılmış pamuklu kumaşlar yazın serin kışın ise gayet sıcak tutacaktır. Oldukça rahat ve yumuşak olan bu kumaş çeşidi nemi tutup suyu da çabuk çekmesiyle bilinir. Yıkanıp kurutulduktan sonra genelde aşırı derecede buruşan pamuklu giysiler, buharı yüksek olan bir ütüyle ütülenmelidir. Böylelikle daha şık ve salaş duracaktır. Türkiye'de M.Ö. 330 yılına dek geriye giden uzun bir tarihçesi olmasına karşın asıl gelişmesini II. yüzyılda Selçuklu Türkleri, 14. Yüzyılda Osmanlı Türkleri zamanında olan pamuklu kumaş türü, Cumhuriyetinin ilanından sonra pamuk tarımının artmasıyla da oldukça önem kazanmıştır. Genel olarak kök toprakta dik olarak ya da bir süre sonra zigzag çizerek devam eden pamuk, uygun koşullarda kök uzunluğu 1.5 m ye kadar ulaşabilir. Pamuk için en büyük tehlike yağmurlardır. Yağmurlar, verimin ve kalitenin düşmesine sebep olur. Ağustos ve eylülde hasat edilir.

SATEN KUMAŞLAR

Saten kumaş duruşu ve rengi ile iddialı bir kumaşlar kategorisine girer. Oldukça şık duran saten kumaş muhafazakâr giyimde de kendi haklı yerini almış durumda. Özellikle saten elbiselerle çokça tercih edilen saten eşarplar birkaç on yıl öncesinde oldukça tuzlu olsa d artık her bütçeye uygun bulunabiliyor. Saten oldukça kaygan bir kumaş türüdür. Bu sebeple eşarp olarak günlük hayatta kullanmaya pek de uygun değildir. Ancak canlı duruşu sebebiyle sizde kombininiz ile bunu dengeleyebilirsiniz. Saten zaten pek yün ve pamuk içeren yüzlerce yıldır özellikle Çin ve Türk kültüründe severek kullanılan bir türdür.

KETEN KUMAŞLAR

Özellikle daha bohem ev rahat bir giyim tarzını benimsediyseniz bu kumaş türü tam size göre. Yazları oldukça serin tutan ve efil efil olan bu kumaş türü, muhafazakâr giyim sektörünün de baş tacı. Özellikle keten pantolonlar ve keten gömlekler yaz aylarında ve ilkbahar geçişlerinde oldukça sıklıkla kullanılır. Milattan Önce 4. Yüzyıldan beri ekilen ve Mısırlıların mumyaları sarmak için kullandıkları dünyanın en eski kumaş türlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz. Keten %85 selülozdur. Yüksek bir oranda lignin ve kül içermektedir. Keten lifinin eğirme için hazırlanması emek yoğun bir işlem olup çaylama, çiğitleme, kurutma, kırma, demet haline getirme ve tarama işlemlerinden oluşmaktadır. Ülkelerin çoğu ketenin ne kadar önemli bir kumaş olduğunun bilincindedir ve eğer iklim şartları uygunsa sıklıkla keten üretimine bütçe ayırırlar.

YÜN KUMAŞI

Oldukça sıklıkla tercih edilen bir diğer kumaş yün kumaşıdır. Koyundan elde edilen, doğallığında yüksek kıvrımlık olan, kıl kökenli bir liftir. Özellikle kış ayanlarında sıcak tutması sebebiyle çok sıklıkla tercih edilen yün kumaşı, tesettür giyimde de tok görünümü sebebiyle oldukça ön plana çıkıyor. Belli başlı yün çeşitleri ; merinos, lincoln, leichester, sussex, chevrot ve shetland' dır. Hayvanların tüylerinin ya da kıllarının kesimi ya da kırpılması ile elde edilen yün, aslında oldukça değerli bir kumaşa gebedir. Koyun yünü, tekstil sanayinde en geniş kullanıma sahiptir; bunun kadar olmasa da deve ve keçinin yünü de popülerdir. Eğer o hayvan yün elde edilmesinde kullanılacaksa özel bir yetiştirilme taktiği kullanılır. Özel yemler yedirilir ve özel meralarda muhafaza edilir. Çünkü dışı mühimdir ve kullanılacaktır.

DERİ KUMAŞ

Deri çürümemesi için özel işlemler uygulanmış hayvan postlarıdır. Deri moda sektöründe çokça kullanılan ve tercih edilen bir materyaldir. Sadece elbise kıyafet etek değil, çanta ayakkabı toka ve aksesuarda da kullanım oldukça oldukça üst sıralardadır. Daha yumuşak olan deriler genellikle el çantaları, giysiler ve ceketlerde kullanılır. Kürklü deriler, sokak giyiminde tercih edilirler. Daha kalın tarafları ise ayakkabı, çanta, mont ve valiz yapımında kullanılır. Her ne kadar gerçek kürk ve deri kullanımı birçok kurum ve kuruluş tarafından pek çok haklı sebeple protesto edilse de dünyanın dört bir yanında halen daha kullanılmaya devam ediliyor.