Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu
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Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

27.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:03

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, HAVELSAN'da inceleme yaptığı sırada eskiden 'piyade' olduğunu hatırlatarak keskin nişancı simülatörünün başına geçti. Akar, ilk denemesinde 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile HAVELSAN'da incelemelerde bulundu. HAVELSAN'da Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şeker, Genel Müdür Mehmet Akif Nacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Akar, tamamlanan ve devam eden projelere ilişkin brifing aldı.

"PARASINI ÖDEDİĞİMİZ MALZEMEYİ VERMEMEKTE ISRAR EDİYORLAR"

Bakan Akar, savunma sanayinin önemine vurgu yaparak, "Dostlarımız, müttefiklerimiz, dost bildiklerimiz istenilen, parasını ödediğimiz malzemeyi bir şekilde bize vermemekte ısrar ediyor. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu konuda ciddi sıkıntı, rahatsızlık var. Herhangi bir 'ambargodan', 'tahditten' bahsedilmiyor; ama şu veya bu sebepten, bazen bürokratik, bazen mali, bazen iklim şartları bazen salgın gibi sebeplerle bu iş uzayıp gidiyor" dedi.

Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

"NE KADAR YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SİLAH, O KADAR BAŞARI"

Bunun farkında olduklarını dile getiren Bakan Akar, "Dolayısıyla kritik silah ve sistemlerin bizim egemenlik ve bağımsızlığımızla doğru orantılı olduğunu bilin. Silahla savaşanla bilgisayarla çalışan bir yazılımcının büyük benzerliği var. Bizi bu sıkıntılardan kurtarmak için fabrikalar, tasarımcılar, üretimdeki herkesin elini taşın altına koyup çalışması lazım. Hakkımızı, hukukumuzu koruyabilmek için güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Güçlü ordu demek, insan ve malzeme demek. Savunma sanayinin Türk Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, liderliğiyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 70'lere yükseldi. Ancak önümüzde gideceğimiz çok daha yol var. Vatan millet aşkıyla dolu Mehmetçiğin eline ne kadar yüksek teknolojiye dayalı silah verirseniz sonuç o kadar başarılı olur. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihten gelen milli, manevi ve mesleki değerlerine uygun olarak sadece kendi ülkesi ve milleti için değil aynı zamanda, BM, NATO ve AGİT çerçevesinde karada, denizde ve havada bölge ve dünya barışına katkı vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 METRE UZAKLIKTAKİ HEDEFİ TEK ATIŞTA VURDU

Brifingin ardından Bakan Akar, beraberindeki komuta kademesi ile Simülasyon, Otonom ve Platform Yönetim Teknolojileri binasına geçti. Burada Hezarfen Paraşüt Eğitim Simülatörü başta olmak üzere simülatörleri inceleyen Akar, Keskin Nişancı Eğitim Simülatörü'nü bizzat denedi. Kendisinin 'piyade' olduğunu hatırlatarak simülatörün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki bir hedefi tek atışta vurdu.

Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Akar, daha sonra HAVELSAN tarafından Türk Hava Yolları için üretilen Airbus A320 Tam Uçuş Simülatörünü inceledi. Bakan Akar, burada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İstanbul üzerinde kısa bir uçuşu da gerçekleştirdi. Orta sınıf çok maksatlı insansız kara aracı Barkan ve diğer sistemleri de incelemesinin ardından Akar ve TSK komuta kademesi HAVELSAN'dan ayrıldı.

Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu
Haber Yorumları (8)
MALTEPELİ MANİFATURACI: Helel olsun paşam
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ÇOK HİZLİ: İyi atı tam gözünde vuri
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214124: 450 ne la , o tüfeğin menzili 3000 den fazla
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