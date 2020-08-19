Kerevizin faydaları neler? Kerevizin yararları neler? Kereviz sapı tarifi
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Kerevizin faydaları neler? Kerevizin yararları neler? Kereviz sapı tarifi

Kerevizin faydaları arasında kolesterolü dengelemek, kilo vermeye yardımcı olmak, yüksek tansiyonu düşürmek gibi pek çok şey vardır. Kereviz sapı tarifi, kereviz sapı nasıl kullanılır? Hamileler için kereviz kullanımı

Kerevizin faydaları neler? Kerevizin yararları neler? Kereviz sapı tarifi
19.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:38

Kereviz içerisinde bulundurduğu sodyum, bakır, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve potasyum mineralleri ile çok besleyici bir yiyecektir. Ayrıca, yağ asitleri ve A, K, C, E, D ve B vitaminleri bakımından da zengindir. Yoğun lifli olması sebebiyle de pek çok faydası vardır. Sağlığınız için tüketmeniz gereken kerevizin yararları ile sindirim sisteminizi ve bağışıklık sisteminizi olumlu etkileyebilirsiniz.

KEREVİZİN FAYDALARI NELER?

Antioksidan kaynağı

Kereviz antioksidan bakımından çok zengin bir besindir. Antioksidanlar kan damarlarını, hücreleri, ve organları oksidatif stres kaynaklı hasardan korur.

İçeriğinde yer alan C vitamini, beta karoten ve flavonoidler sayesinde tek bir sapında bile yoğun miktarda antioksidan vardır.

Kerevizin faydaları neler? Kerevizin yararları neler? Kereviz sapı tarifi

İltihabı azaltır

Kerevizin kanıtlanmış önemli faydaları arasında iltihaplanmayı azalttığı yer alır. Sindirim sisteminde, hücrelerde, kan damarlarında ve organlardaki iltihaplanma vakalarını azaltan kereviz, önemli bir bitkidir.

Kereviz iltihaplanmaya karşı koruma sağlayan 25 anti - enflamatuar bileşeni içerir. Kronik Enflamasyon, artrit ve osteoporoz hastalıkları için de iyi gelmektedir.

İdrar yolu enfeksiyonlarını önler

Kereviz, ürik asidin yok edilmesi için de tüketilen besinlerdendir. İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek problemleri, mesane sorunları gibi problemleri olan kişiler için iyi bir çıkış yoludur. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde önemli bir rolü vardır.

Kerevizin faydaları neler? Kerevizin yararları neler? Kereviz sapı tarifi

Kereviz kan basıncını düşürür

Kandaki stres hormonu seviyesini düşürmek için gerekli olan organik kimyasal bileşikleri içerir. Aynı zamanda içerdiği potasyum da kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kan damarlarındaki basıncı azaltması sayesinde kanın damarlarda daha kolay taşınması için genişlemesini sağlar. Kalp krizi veya felç geçirme riskini azaltır.

Sindirimi destekleyici özelliği vardır

Antioksidan ve antienflamatuar maddeleri tüm sindirim sistemini korumaya yarayan besinlerdir. Kereviz böylece mideye pek çok faydada bulunabilir.

Kerevizde bulunan apiuman adlı bileşik olan pektin bazlı polisakaritler, mide ülseri vakalarını azalatmaktadır. Ayrıca, mide zarını iyileştirdiği belirtilmektedir.

Kerevizin yüksek su içeriği; çözünür ve çözünmez lifler sayesinde sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanızı destekler.

Kerevizin faydaları neler? Kerevizin yararları neler? Kereviz sapı tarifi

Kanser riskini azaltır

Luteolin adlı flavonoid içeren kerevizi araştırmacılar kanser karşıtı olarak nitelemektedir. Luteolinin kanser riskini azalttığı belirtilmektedir.

Kereviz içerisinde bulunan bir diğer kanser karşıtı besin ise beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artıran kumarinlerdir.

Eklemlerde meydana gelen artrit ağrısını azaltır

Kereviz, romatizma, artrit ve gut hastaları için çok değerli bir besindir. Eklemlerin çevresinde oluşan şişliği ve ağrıyı azaltmaya yararlıdır.

Kereviz özleri, artrit ve kas ağrısından kurtulmak için etkilidir.

Kereviz sapları, ağrıya neden olabilecek ve eklemlerin çevresinde oluşan ürik asit kristallerinin giderilmesine yardımcı olur.

Astım belirtilerini azaltır

Kereviz içinde bulunan C vitamini serbest radikal hasarını önler. Astım gibi iltihaplı durumların şiddetini azaltır.

HAMİLELER İÇİN KEREVİZ KULLANIMI

Kereviz bitkisinin tohumları, uçucu yağlar, flavonoidler, kumarinler ve linoleik asit içerir. Bu sebeple hamile kadınların tüketmesi tavsiye edilmez. İçeriği sebebiyle uterusta kasılmalara neden olur.

Kerevizin faydaları neler? Kerevizin yararları neler? Kereviz sapı tarifi

KEREVİZ SAPI TARİFİ | KEREVİZ SAPI NASIL KULLANILIR?

Kereviz sapı suyu tarifi ile pek çok faydalı besini vücudunuza alabilirsiniz. En etkili yöntem kereviz saplarını sıkarak elde edilecek içecek sayesinde olur. Bunun için katı meyve sıkacağı kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kadarı yeterli olacaktır.

Kereviz sapı tarifi malzemeleri

Yaklaşık 2-3 adet kereviz sapı

1 tutam maydanoz

1 adet limon suyu

3 su bardağı kadar içme suyu

Tüm malzemeleri blender içine koyun ve çekin. Elde ettiğiniz sulu karışımın içindeki parçacıkları süzmek için ince bir elek veya temiz bir tülbent kullanabilirsiniz.

Kereviz sapı suyunu sabahları aç karna taze olarak yaparak içebilirsiniz. En az 7 gün boyunca kullanmalısınız.

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