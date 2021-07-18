KENT ESTETİĞİNE UYGUN SAĞLIKLI AĞAÇLAR DİKİLECEK

KENT ESTETİĞİNE UYGUN SAĞLIKLI AĞAÇLAR DİKİLECEK Düzce Belediyesi tarafından Mayıs ayı başında başlatılan "Kent Estetiği Projesi" hızla devam ediyor.

KENT ESTETİĞİNE UYGUN SAĞLIKLI AĞAÇLAR DİKİLECEK Düzce Belediyesi tarafından Mayıs ayı başında başlatılan "Kent Estetiği Projesi" hızla devam ediyor. Bir yandan taş örme çalışmaları devam ederken, diğer yandan da ikinci etabın alt yapı çalışmaları devam ediyor. Taş örme çalışmalarının ardından ise kent mobilyaları yerleştirilerek şehrin iklimine uygun yeni ağaçlar dikilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün "Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm" sloganı ile başlattığı "Kent Estetiği Projesi" hızlı şekilde ilerliyor. İlk etap olan Düzce Belediyesi ile Yapı Kredi Bankası arasındaki bölümde taş örme çalışmaları devam ederken eş zamanlı olarak ikinci etap çalışmaları Yapı Kredi Bankası ile Valilik önü arasında devam ediyor.

TEHLİKE ARZ EDEN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİ DİKİLECEK

1 Mayıs 2021 tarihinde ilk kazmanın vurulduğu proje için ekipler titiz bir çalışma yürütüyor. İlk etap çalışmaları kapsamında bölgedeki ağaçlara zarar verilmeden Düzce'nin çeşitli noktalarına nakledilerek dikim işlemleri gerçekleşmişti. Yeni yerlerinde ağaçlar yeşermeye başlarken ekipler ikinci etap olan Yapı Kredi Bankası ve Düzce Valiliği arasındaki bölüm için çalışmalara başladı. Taş örme çalışmaları öncesinde konusunda uzman kişiler tarafından bölgedeki ağaçlar da mercek altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda bazı ağaçların kent estetiği projesine uygun olmadığı bir kısmının da zarar gördüğü ve tehlike arz ettiği tespit edildi.

"MEVCUT AĞAÇLARIN DURUMUMU PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ KENAN ALBAYRAK TARAFINDAN TEK TEK DEĞERLENDİRİLİYOR"

Park ve Bahçeler Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Kenan ALBAYRAK tarafından Yapı Kredi Bankası ile Valilik önündeki yuvarlak havuz arasında kalan hastalıklı, eğri büyümüş, kırılmış kent estetiğine uygun olmayan 1 adet kokar ağaç, 1 adet (üst bölümü karda kırılmış) karaçam, 1 adet (35-40 derece yan yatmış) sahil çamı ve bir adet (tehlikeli gövde çatalı yapmış) çam ağacının Kadırılmasına karar verildi. Kenan ALBAYRAK; Kaldırılan ağaçların yerine; 37 adet manolya, 8 adet erguvan, 6 adet süs eriği, 4 adet acerglobosumdikileceğini bildirdi.

"PROJE İLE DÜZCE MERKEZ ÇAĞ ATLAYACAK, HERKES MEMNUN KALACAK"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzcelilerin aleyhine hiçbir iş ve işleyiş içinde bulunmayacaklarını yinelediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Düzceli hemşehrilerimize yakışır bir projeyi hayatageçiriyoruz. Düzce'de büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Şehrin kalbi sayılan caddenin görüntüsü kente yakışmıyordu. Proje tamamlandığında gerçekten herkesimin memnun kalacağı bir iş çıkarmış olacağız. Ferah yürüyüş yolları, kent mobilyaları, Düzce'nin iklimini uygun ağaçları, Cadde ile bütünleşen cephe giydirmeleri ve tabelalar ile cadde bambaşka bir görünüme kavuşacak. Bu çalışmaları yürütürken esnaflarımızın ve vatandaşlarımızı mağdur etmemeye gayret gösteriyoruz. Düzceli kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Kent estetiği projesi Düzce merkeze çağ atlatacak, şehir bambaşka bir görünüme kavuşacak. Hemşehrilerimizmüsterih olsunlar, " şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre