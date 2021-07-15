Kendisinden 14 yaş küçük meslektaşıyla dudak dudağa yakalandı
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Kendisinden 14 yaş küçük meslektaşıyla dudak dudağa yakalandı

Kendisinden 14 yaş küçük meslektaşıyla dudak dudağa yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nihal Yalçın (40) önceki gün kendisi gibi oyuncu olan Berker Güven'le (26) Gümüşlük'te ilk kez dudak dudağa görüntülendi. İşte o kareler...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda kendisinden yaşça küçük sevgilisinden ayrılan Nihal Yalçın, yine kendisinden 14 yaş küçük sevgili buldu. Nihal Yalçın (40), Berker Güven (26) ile aşk yaşamaya başladı.

İlk kez Gümüşlük'te objektiflere takılan ikili, deniz keyfi yapıp aşka geldi. Baş başa denizin içerisinde sohbet edip birbirlerine sarılan çiçeği burnunda aşıklar, kendilerini tanıyan hayranlarıyla sohbet etti.

Nihal Yalçın, yalnız başına sudan çıkmayı tercih etti. Sevgilisinin ardından denizden çıkan Berker Güven, şezlonga uzanmadan önce meraklı bakışlara aldırış etmeden Nihal Yalçın'ı öpücüklere boğdu.

'Yalan Dünya' dizisinin Açılay'ı Nihal Yalçın, verdiği bir röportajda ilginç itiraflarda bulundu. Yalçın,"WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum" sözleriyle şaşırttı.

Yalçın, insanlara sanal aşkın daha heyecanlı gelmesinin sebebini şu şekilde açıkladı; "Birinin kanlı canlı bütün zaaflarını karşında gördüğünde aşk meşk çok kalmıyor."

Kendisinden 14 yaş küçük meslektaşıyla dudak dudağa yakalandı
Kendisinden 14 yaş küçük meslektaşıyla dudak dudağa yakalandı
Kendisinden 14 yaş küçük meslektaşıyla dudak dudağa yakalandı

Kaynak: Snob Magazin

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