Kemal Türkler kimdir? Kemal Türkler nereli, ne zaman öldü? Kemal Türkler kim öldürdü? Sendikal faaliyetlerin tanınan isimlerinden Kemal Türkler, maddi olarak zorlu bir çocukluk geçirdi. İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve bu süreçte de fabrikada çalışıyordu. Sendikal fikirleri bu dönemde oluştu. Kemal Türkler ne zaman öldü?

Kemal Türkler, Maden-İş Sendikası yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Türkiye İşçi Partisi kurucuları arasında da yer alan Türkler,15 Temmuz 1966 tarihinde imzaladığı kararla, arkadaşlarıyla birlikte Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonun'nu kurdu. İşte, Kemal Türkler hayatı...

KEMAL TÜRKLER KİMDİR?

Türkler, 1926 yılında Denizli'de dünyaya geldi. İlkokul eğitimi sonrası terzi çırağı olarak çalışmaya başladı. Daha sonra gömlek ustalığı, ayakkabıcı çıraklığı gibi çeşitli işler yaptı. Bu dönemde işçi hakları ile alakalı fikirleri şekillendi.

1944 yılında liseden mezun olan Kemal Türkler, yedek subay olarak askerliğini 1946 yılında tamamladı. Denizli'nin Tavas ilçesinde bir yıl devlet memuru olarak görev yaptı. 1947 yılında İstanbul Hukuk Fakültesine kaydoldu. Bu dönemde Bakırköy Emayetaş fabrikasında işçilik yaparak hayatını sürdürüyordu. Sendikal mücadelesi de bu iş ile birlikte başladı. 1949 yılında Türkler'in ailesi İstanbul'a taşındı. Türkler, hukuk fakültesinden 3. sınıfta ayrıldı ve 1953 yılına kadar gömlek terzisi olarak çalıştı ve satıcılık gibi işler yaptı.

13 Eylül 1953'te Maden-İş Sendikası'nın Bakırköy yönetim kurulu üyeliğine seçilen Kemal Türkler, 19 Mart 1954'deki genel kurulda Maden-İş Sendikası'nın sekreterliğine getirildi. Aynı yıl sağlık sorunları nedeniyle genel başkanlık görevinden ayrılan Yusuf Sıdal'ın görevini üstlendi. Böylece 1958 yılında Türkiye Maden İş Sendikası Türkiye genelinde örgütlenmeye başladı.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ KURUCULARI ARASINDA BULUNDU

9 Ekim 1960'ta Türkiye Maden İş Sendikası, Milletlerarası Maden İşçileri Sendikaları Federasyonu'na üye oldu. Türkler, 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi kurucuları arasında yer aldı. 15 Temmuz 1966'da diğer bazı sendikacılarla birlikte Sendikalararası Dayanışma Anlaşması (SA-DA) adındaki bir karara imza attı. Böylelikle MADEN-İŞ, BASIN-İŞ, LASTİK-İŞ, GIDA-İŞ 15 Ocak 1967'de Türk-İş'ten ayrılıp Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonun'nu (DİSK) kurdular. Bu tarihte Maden-İş sendikasından Kemal Türkler, Lastik-İş sendikasından Rıza Kuas, Maden İşçilerinden Mehmet Alpdündar, Basın-İş'ten İbrahim Güzelce, Gıda-İş'ten Kemal Nebioğlu, DİSK yönetim kuruluna seçildi.

GENEL KURULDA GENEL BAŞKANLIĞI KAYBETTİ

DİSK'in, sendikalar aleyhine düzenlenen bazı maddeleri protesto etmesiyle 15-16 Haziran 1970 tarşihinde Kemal Türkler ve arkadaşları tutuklandı. Bu dönemde sendikalar protesto amaçlı greve devam ederken, toplu sözleşme çalışmaları sonuçsuz kaldı. DİSK, Devlet Güvenlik Yasası tasarısına karşı 16 Eylül 1976'da genel yas ilan ederek, örgütlü bir genel grev başlattı. Kemal Türkler yine tutukluluk yaşadı. Disk'in 6. Genel Kurul'unda 26 Aralık 1977 Kemal Türkler, DİSK genel başkanlığını kaybetti.

1978 yılında İstanbul Taksim'deki 1 Mayıs kutlamalarında Maden-İş başkanı olarak yürüyen Türkler, 19 Aralık 1979'da yapılan Maden-İş sendikasının, 23. Genel Kurulunda, Enternasyonal Marşı'nın okunması nedeniyle yeniden tutuklandı. 22 Temmuz 1980'de İstanbul'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Türkler, Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.

1958 yılında Kemal Türkler, Sabahat Türkler ile evlendi ve 1959 yılında Yasemin, 1961 yılında Nilgün adlı çocukları dünyaya geldi.

KEMAL TÜRKLER'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Türkler'in ölümü ile ilgili görülen davada 2003 yılında sanık Ünal Osmanağaoğlu'nun beraatına karar verildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi dosyada eksik soruşturma yapıldığı gerekçesi ile kararı bozmuştu. Yerel mahkeme bir kez daha sanık Ünal Osmanağaoğlu'nun beraatına karar verdi. Yargıtay sanıkla ilgili olarak keşif yapması, silahla ateş etmiş olmasından dolayı kararı bir kez daha bozdu. Mahkeme 2009'da beraat kararında bir kez daha direndi. Karara yapılan itirazla birlikte Yargıtay Genel Kurulu hükmün bozulmasına karar verdi. Dosya yerel mahkemeye son gelişinde ise zaman aşımı gerekçesiyle düştü. Türkler'in avukatı, dosyayı AİHM'e taşıdı.