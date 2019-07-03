Kemal Sunal'ın 19. ölüm yıl dönümü! Kemal Sunal kimdir?

Kemal Sunal, Hababam Sınıfı'nın haylaz çocuğu Şaban'ı canlandırıyordu. Esprileriyle milyonları peşinden sürükleyen Sunal, kullanıcılar tarafından günün en çok arananları arasına girdi. Kemal Sunal aslen nereli? Kemal Sunal filmleri, çocuğu ve daha fazlası haberimizde.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Ali Kemal Sunal, 10 Kasım 1944 İstanbul' da dünyaya geldi. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmleriyle ilgilenmeye başladı. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı "Zoraki Tabip"tir. Lise öğrenimi sırasında oynadıkları bir oyunla, "Akşam Gazetesi Liselerarası Tiyatro Yarışması"nda "En iyi karakter oyuncusu" seçildi.

İLK ROLÜ 'FADİK KIZ' OLUR

Belkıs Balkır'ın kendisini Müşfik Kenter ile tanıştırmasıyla, Kenterler Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalışmaya başlayan sanatçının, bu tiyatrodaki ilk rolü "Fadik Kız"dır. Ardından "Deli İbrahim" rolünü oynadı. Buradan ayrılıp, Ulvi Uraz Tiyatrosu'na geçen sanatçı bu tiyatroda 4 sene sahneye çıktı. Bu tiyatroda Orhan Kemal'in İspinoz isimli eserindeki "Taşkasaplı" karakterini canlandırdı. "Dün-Bugün" isimli oyunu oynadıkları sırada, Zeki Alasya, Ertem Eğilmez'in yeni filmi için oyuncu seçmelerinin olduğu tiyatroya davet eder ve Kemal Sunal'ı çok beğenen Ertem Eğilmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olan 'Tatlı Dillim'de rol almasına karar verir. Böylelikle, 1972 yılında ''Tatlı Dillim'' filminde rol alarak sinemaya ilk adımını attı.

DEVEKUŞU KABARE'NİN ARDINDAN SİNEMAYA ADIM ATAR

Sunal,"Bekçi Murtaza" isimli oyunda bekçiyi, oyunun ikinci perdesinde ise bir kahveciyi oynar. Ayfer Feray Tiyatrosu'na geçen sanatçı bir sene çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda yer almaya başlar. 1989 yılında Sunal, üç filmde yer aldı; Zehir Hafiye, (Orhan Aksoy) Talih Kuşu, Gülen Adam'dır. 1990 yılında üç filmde rol alır. Bunlar; Koltuk Belası, (Kartal Tibet) Abuk Sabuk Bir Film (Şerif Gören) ve Boynu Bükük Küheylan (Erdoğan Tokatlı)'dır. 1991 yılında tek bir filmde rol alan sanatçının bu filmi Varyemez'dir. 1999 yılında sanatçının son rol aldığı sinema filmi olan Propaganda çekilir. 2000 yılında Balalayka filminde rol almayı kabul etti. Oyuncu; 1992'de Saygılar Bizden, 1993 Şaban Askerde, 1994 Bay Kamber ve son olarak 1997'de Şaban ile Şirin dizilerinde yer aldı.

DÖNEMİN SORUNLARINA DEĞİNİR

Canlandırdığı karakterlerin ''saf ve temiz'' bir izlenim yaratması izleyicinin büyük beğenisini topladı. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da, dram türündeki filmlerde de rol aldı. "Çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" şeklinde kendisini tanımlayan Kemal Sunal'ın sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi, filmlerin çekildiği dönemlerde yaşanan sosyolojik-sosyo ekonomik ve siyasi gelişmelerin filmlerinde yer almasıdır.

Kemal Sunal, oğlu Ali Sunal ile kızı Ezo Sunal

Usta oyuncu, Gül Sunal ile evliydi ve Ali Sunal ile Ezo Sunal adında iki çocuğu vardı.

UÇAK FOBİSİ NEDENİYLE YAŞAMA VEDA ETTİ

Kemal Sunal, 3 temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.