04.11.2019 15:00

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada ev hapsinde tutulan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya'nın yargılanmasına başlandı.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ev hapsindeki sanık Kemal Başkaya katılmadı. Sanık avukatı, müvekkiline verilen 10 günlük yatak istirahatini içeren sağlık raporunu mahkemeye sundu.

Duruşmada dinlenen tanıklardan A.S, sanık Başkaya için "Cemaatin muhasebesini tutar" denildiğini duyduğunu söyledi.

Başkaya'nın bir süre hukuk işlerine baktığını belirten A.S, şunları dile getirdi:

"Cemaatte çok aktif biriydi. Şifa ve Samanyolu'nun mali müşaviriydi. Bazı kişilerin sürekli kendisinden para talebinde bulunduğunu söylüyordu. 2013'ten önce Pensilvanya'ya ziyarete gitmiş, Fetullah Gülen'in herkese takke verdiğini söylemişti. Bana maddi ve manevi destek sağlamıştı. Ziyaretine giderdim. 2014'teki bir ziyaretimde bana, 'Cemaate destek veren az kaldı. Herkes uzaklaştı. Ben 20 bin lira verdim ama benim de gücüm sınırlı. Cemaat aşırı derecede politize oldu, rahatsızım bu durumdan.' dedi. 2015'te görüştüğümüzde cemaatin mali anlamda zorlandığını söyledi.

Benden de destek istedi ama veremeyeceğimi söyledim."

Tanık M.Y. ise sanık Başkaya'yı "geçmişte cemaat olarak bilinen yapının" sohbetlerinde tanıdığını söyleyerek, "Bir sohbet toplantısında Başkaya, 'ABD, Recep Tayyip Erdoğan'ın fişini çekti, herkes safını belirlesin.' dedi. Başkaya ile kavga ettim. 'Sen iyi niyetli değilsin.' dediler bana." ifadelerini kullandı.

"Başkaya, bana Dursun Çiçek'i sordu"

Tanık G.D. de Hava Harp Okulunda "cemaatte" irtibatının bulunduğunu belirterek, bir sünnet düğününde tanıştığı Başkaya ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Başkaya, bana 'Sana bir şey soracağım.' dedi. Cebinden bir kağıt çıkarttı. 'Sen Dursun Çiçek'i tanıyor musun?' dedi. Bir kağıt gösterdi, 'Altındaki imzayı tanıyor musun, bu onun imzası mı, darbe yapabilir mi?' dedi. 'Bu, Dursun Çiçek'in imzasıdır.' dedim. 'Dursun Çiçek darbe yapacak karakterde birisi midir?' diye sordu. Ben de 'Dursun Çiçek kurmaydır, bilimseldir, iyi birisidir, darbe yapacak bir yapısı da yoktur.' dedim."

Sanık avukatı, tanık beyanlarının çelişkili olduğunu ileri sürerek, "Bank Asya'da hesap artışı yok. Müvekkil sağlık sorunlarıyla cebelleşiyor, ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsinin kaldırılmasına, il ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve 2 Ağustos'ta düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan Kemal Başkaya hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılmıştı.

Kayyum atanan Kaynak Holding'in kurucularından olan, kapatılan Şifa hastaneleri ve STV gibi pek çok şirketin mali müşavirliğini yapan Başkaya, sağlık sorunları nedeniyle ev hapsinde tutuluyordu.

Kaynak: AA