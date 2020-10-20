Kelime Gezmece oyunu cevapları? Kelime Gezmece oyunu cevapları nelerdir?
Kelime gezmece oyunu milyonlarca indşrilmiş ve hem anroidde hem de app store'da var olan birçokinsnaın uğruna saatlerini harcadığı son zamanların popüler mobil oyunu. Peki, Kelime Gezmece oyunu cevapları? Kelime Gezmece oyunu cevapları nelerdir?
Kelime Gezmece son zamanların en popüler oyunarından birisi. Her cevapta biraz daha yol katetmeniz üzerine hazırlanmış oldukça basit bir sistem üzerine kurulan Kelime Gezmece oyununun gezmece oyunu cevapları? Kelime Gezmece oyunu cevapları nelerdir?
Kelime Gezmece oyununu indirmek çok kolay
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Yeni Kelime ve Sözcük Bulmaca Oyununuz! Kelime Arama ve Sözcük Bulmaca oyunlarını seviyorsanız ve yaratıcı bir kelime bulmaca oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre! Kelimelerin dünyasında bir geziye çıkmaya var mısınız? Kelime Gezmece ile hem kelime bilginizi geliştirerek beyin jimnastiği yapın hem de eşsiz yöresel müzikler eşliğinde birbirinden güzel şehir manzaralarının tadını çıkarın!
Zeka oyunları ve ücretsiz oyunları seviyor iseniz en güzel oyunlardan birisi Kelime Gezmece! En popüler oyunlardan ve en güzel oyunlardan bir söz oyunu karşınızda. Ücretsiz ve internetsiz olarak oynayabilirsiniz.
NASIL OYNANIR?
- Çapraz bulmacadaki yatay ve dikey boşlukları doldurmak için harfleri sırayla kaydırarak yan yana dizin.
- Takıldığınızda ipucu kullanmak için "İpucu" butonlarından birisine tıklayın.
- İstediğinizde tabaktaki harflerin sırasını değiştirin.
- Video izleyerek veya satın alarak daha fazla ipucu elde edin.
KELİME GEZMECE OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
• 1000'lerce eşsiz zorluk seviyesi ve bölüm
• Ücretsiz günlük bonus ödülleri
• Daha fazla ödül toplamak için bonus kelimeleri bulma
• Basit ve oynaması kolay arayüz grafikleri
• Hem çocuklar hem de yetişkinler için kelime dağarcığını geliştirme
• Beyin için günlük harika egzersizler
• İstediğiniz zaman ve her yerde OFFLINE oynayabilme
• Dünyanın her yerinden benzersiz şehirlerle eşsiz seyahat teması
• En güzel oyunlar ve bilmece oyunları sevenler için tasarlandı
• İnternetsiz oyunlar içinde en iyi zeka oyunu ve kelime avı
• Facebook ile bağlanarak oyunuzu yedekleme ve farklı cihazlarda oynama
KELİME GEZMECE OYUNU CEVAPLARI - 2020
Londra Bölüm Cevapları
Tower Bridge
Gün Batımı
Telefon
London Eye
Metro
Kiremit Evler
Moskova Bölüm Cevapları
Günaydın
Kızıl
Matruşka
Manzara
Katedral
Kar
San Francisco Bölüm Cevapları
Painted Ladies
Golden Gate
Yokuş
Gün Batımı
Tramvay
İskele
İstanbul Bölüm Cevapları
İstanbul Veda
Kubbeler
Sultanahmet
Baklava
İstiklal
Kapalı Çarşı
Paris Bölüm Cevapları
Eyfel Kulesi
Louvre
Makaronlar
Kuytu Sokak
Kahve Molası
Aşıklar Köprüsü
Tokyo Bölüm Cevapları
Kyoto
Kiraz Çiçekleri
Hız
Gece
Tapınak
Zen
New York Bölüm Cevapları
Taksi
Özgürlük Anıtı
Gökdelenler
Köprü
Şehir Işıkları
Soho
Agra Bölüm Cevapları
Tac Mahal
Yaz
Baharat
Sokak
Köri
Kına
Venedik Bölüm Cevapları
Bazlika
Kanal
Gondol Sefası
Yakamoz
Renklerin Dansı
Aşk
Giza Bölüm Cevapları
Bedevi
Çöl
Papirüs
Piramit
Sfenks
Yaz
Roma Bölüm Cevapları
Sokak
Şehir Turu
Kolezyum
Bazilika
Aşıklar Çeşmesi
Trastevere
Münih Bölüm Cevapları
Panaroma
Eski Şehir
Nymphenburg Sarayı
Neuschwanstein Kalesi
Marienplatz
Bavyera Evleri
Bangkok Bölüm Cevapları
Zümrüt Buda Tapınağı
Mermer Tapınak
Yüzen Çarşı
Heykeller
Gecenin Büyüsü
Fenerlerin Dansı
Hong kong Bölüm Cevapları
Atıştırmalık
Gece Pazarı
Ufuk
Nathan Yolu
Fener
Çarşı
Amsterdam Bölüm Cevapları
Yel Değirmenleri
Laleler
Gün Batımı
Klompen
Kanal
Şehir Turu
Singapur Bölüm Cevapları
Sokak
Marina Bay
Silüet
Bahçe
Süslü
Çin Mahallesi
Dubai Bölüm Cevapları
Çöl
Kandil
Hurma
Palm Adası
Jumeriah
Burj El Arab
Marakeş Bölüm/Cevapları
Meydan
Liman
Antika
Emek
Geçit
Koridor
Maldivler Bölüm Cevapları
Palmiye
Gün Batımı
Düş
Mavilik
Huzur
Pazar
Edinburg Bölüm Cevapları
Mola
Misafir
Kale
Gayda
Carlton Hill
Royal Mile
Buenos Aires Bölüm Cevapları
Köprü
Parlamento
Tatlım
Rengarenk
Tango
Meydan
Seul Bölüm Cevapları
Aşk
Şehir Kapısı
Kutsal
Sakura
Uykusuz
Saray
Havana Bölüm Cevapları
Karayipler
Nostaljik
Çalgı
Puro
Turkuaz
Kısa Tur
Cape Town Bölüm Cevapları
Koy
Kızıllık
Dağ
Trafik
Safari
Kulübe
Barselona Bölüm Cevapları
Gotik Semt
Park
Pazarda
Kuş Bakışı
Katedral
Cadde
Viyana Bölüm Cevapları
Hundertswasser
Parlamento
Doğa
Tatlım
Taksi
Stephansplatz
Santorini Bölüm Cevapları
Begonvil
Köy
Bağ
Muhabbet
Ev
Gün Batımı
Kopenhag Bölüm Cevapları
Kuş Bakışı
Sonbahar
Köşebaşı
Kiremit
Manzara
Hanoi Bölüm Cevapları
Pagoda
Gün Batımı
Lezzet
Şapkalar
Kule
Kayık
İsfahan Bölüm Cevapları
Mozaik
Nargile
Tokmak
Camii
Sabır
Han
Brugge Bölüm Cevapları
Kule
Taş Duvar
Waffle
Kapı
Kanal
Meydan
Zurih Bölüm Cevapları
Çatı Katı
Dilek
Çikolata
Gece Gezmesi
Sokak Turu
Nehir
Taipei Bölüm Cevapları
Alacakaranlık
Şölen
İhtişam
Tapınak
Dragon
Çin Mantısı
Washington Bölüm Cevapları
Beyaz Saray
Başkan
Anıt
Dönme Dolap
Dağ
Lincoln
Toronto Bölüm Cevapları
Kuğu
Yapı
Kar
Niagara Şelalesi
Merdiven
Gökdelen
Madrid Bölüm Cevapları
Rüya
Şehir
Köprü
Işıltı
Çeşme
Meydan
Dubrovnik Bölüm Cevapları
Kale
Davet
Manzara
Gizem
Kiremit
Yağmurlu Bir Gün
Kuala Lumpur BölümCevapları
İkiz Kuleler
Mistik
Sükunet
Gizem
Gecenin Büyüsü
Minareler
Rio de Janeiro Bölüm Cevapları
Körfez
Papağan
Sahil
Sörfçü
Gün Batımı
Karnaval
Bali Bölüm Cevapları
Tapınak
Sükunet
Plumeria
Pirinç Terası
Yaz Akşamı
Sahil
Antalya Bölüm Cevapları
Kaleiçi
Olimpos
Çarşı
Portakal
Kaş
Apollo
Los Angeles Bölüm Cevapları
Hollywood
Santa Monica
Kaldırım
Palmiye
Beverly Hills
Grafiti
Prag Bölüm Cevapları
Prag Köprü
Sokak Arası
Prag Meydan
Kuklalar
Apollo
Katedral
Saat
Stockholm Eski Şehir
Puket Bölüm Cevapları
Puket Köy
Puket Tapınak
Tatil
Çan
Cennet
James Bond
Chicago Bölüm Cevapları
Şikago Nehir
Tiyatro
Hüzmeler
Yolculuk
Güz
Kuşbakışı
Honolulu Bölüm Cevapları
Waikiki
Gölge
Şelale
Sörf Zamanı
Hula
Honolulu