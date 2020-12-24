Kelam ne demek? Allah'ın sıfatlarından kelam ne demek? TDK kelam anlamı

Kelam kelimesi özellikle eskilerin hala çok sık kullandığı sözcükler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kelam kelimesi İslami açıdan da anlamı bulunan bir sözcüktür. Peki, Kelam ne demek? Allah'ın sıfatlarından kelam ne demek? TDK kelam anlamı

Kelam kelimesi özellikle eskilerin hala çok sık kullandığı sözcükler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kelam kelimesi İslami açıdan da anlamı bulunan bir sözcüktür. Peki, Kelam ne demek? Allah'ın sıfatlarından kelam ne demek? TDK kelam anlamı nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

KELAM NE DEMEK?

Kelâm; İslam dininin inanç/akaid konularını irdeleyen ve tarihsel olarak bu çerçevede gelişen dini-felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalına İlm-î Kelâm denir. Bu anlamda kelâm imanla ilgili konu ve sorulara izâh ve ispat getirme amacıyla geliştirilen teolojik felsefenin adıdır.

Konuları

Kelamcılar inancı ilgilendiren birçok sorular sormuşlar veya sorulan sorulara akli cevaplar aramışlardır.

-Allah'ın zat ve sıfatları nelerdir, bu sıfatlar özden ayrı mıdır, aynısı mıdır? Bu sıfatlar ezeli ve ebedi midirler, yoksa hadis (yani sonradan olma, yaratılmış) mıdırlar?

-Marifetullah: Allah'ın zatı bilinebilir mi? Bu bilgiye nasıl ulaşılır? Bu bilgiye ulaşmanın tek yolu peygamber ve din yoluyla mı olur yoksa akıl yolu ile bu bilgiye ulaşılabilir mi?

-Ru'yetullah: Allah'ın görülüp görülemeyeceği meselesi, Allah'ın hem her yerde olması hem de hiçbir yerde olmaması konusu.

-Kur'an mahluk (yaratık) mudur yoksa mahluk değil midir? Kur'an Allah'ın sözü ise bu söz Allah'ın zatı ile birlikte ezelden beri var mı idi, yoksa sonradan mı konuşulmuştur?

-Kaza ve kader konusu, kader karşısında insanın irade ve sorumluluğu nedir?

-Nübüvvet (peygamberlik): Peygamberliğin nitelikleri ve şartları nelerdir? Peygamberle görüşmeyen insanlar, Allah'a inanmakla sorumlu tutulurlar mı?

-Mucize ve kerâmet hak mıdır ve gerçek midir?

-Büyük günahlar'ın neler olduğu ve büyük günah işleyenin durumun ne olduğu, büyük günah işleyenin imanı azalır mı azalmaz mı, dinden çıkıp irtidad mı etmiş olur, yoksa çıkmaz da fasık mı olur? Gibi konular.

-İmâmet, (halifelik hakkı ile ilgili Şii-Sünni tartışmasının inanç boyutu)

Hidâyet, hidayet Kur'anda belirtildiği gibi Allah tarafından verilen ve alınan bir şey midir, değil midir?

-Doğru ve yanlışın tanımı, Bir şey yanlış ve kötü olduğu için mi günah olur, yoksa bir şeyi kötü yapan o şeyin Allah tarafından yasaklanması mıdır?

-İman'ın sabit mi yoksa artan ya da eksilebilen bir kavram mı olduğu, iman-âmel münahasebeti (âmelin imandan bir -parça olup olmadığı) tartışmaları.

-Ruh'un mâhiyeti gibi konularda tartışma ve görüşler geliştirmişlerdir.

Mezhepler

Kelam tartışmalarında ortaya çıkan itikadi mezhepler'in bazıları:

-Selefiyye

-Maturidiye

-Eş'ariyye

-Mutezile

-Kaderiyye

-Cebriyye

-Mürcie

-Mücessime

-Müşebbihe

-Neccariyye

-Kerramiyye

ALLAH'IN SIFATALRINDAN KELAM NE DEMEK?

Bir manayı belirten, bir maksadı anlatan söz demektir. Yüce Allah Kelam sıfatı ile de vasıflanmıştır. O'nun kelamı (sözü) harf ve sesten beri ve kadîmdir (başlangıcı yoktur.)

Yüce Allah, kendi kadîm kelamını, dilediği zaman şanına uygun bir şekilde meleklerine işittirir, bildirir ve anlatır.

Allahü Teala'nın peygamberlerine dilediği şeyleri vahy ve ilham etmiş olması da bu kelam sıfatının bir tecellisidir. Semavî kitablar hep bu Kelam sıfatı ile meydana gelmiştir. "Kelâm-ı Kadîm" dediğimiz Kur'an-ı Kerîm de bu sıfatlarla Peygamberimize inmiş ve asırlardan beri hidayet rehberliği yapmıştır.

KELAM TDK ANLAMI NEDİR, NE DEMEK?

Sözcük anlamı olarak Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığında kelam kelimesi, 'söz' anlamı taşımaktadır.

''Mecliste Arif ol kelamı dinle'' Karacaoğlan

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan kelam kelimesi, İslami açıdan da önemli bir anlama gelir. Genel itibariyle İslam'ı her açıdan ele alan ve detaylı şekilde inceleyen bilim olarak da anlatmak mümkün. Bu kapsamda tanrının varlığı ve birliği ile beraber Peygamberi (S.A.V.) ve İslam hakkındaki tüm bilgileri inceleme olarak da dile getirilebilir.

Kelam kelimesi özellikle söz anlamı üzerinden halk arasında yaygın kullanıldığı söylenebilir.

''Doğru dürüst iki kelam edemedik''

Özellikle genelde bu cümle kapsamında değerlendirilen bir sözcüktür.